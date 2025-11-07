Senza categoria
Sospensione del servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese fino al 9 novembre per carenza di personale
Così come comunicato dall’Asp, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) sarà sospeso fino a domenica 9 novembre per carenza di personale sanitario.
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che in caso di necessità i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza (118)
Sospeso già da ieri (giovedì 6), nello specifico, il servizio non sarà garantito dalle ore 20 di oggi, venerdì 7, fino alle ore 8 di domani sabato 8 novembre; dalle ore 10 di sabato 8 alle ore 20 di domenica 9.