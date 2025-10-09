Sospesa la linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido per lavori di adeguamento – VIDEO

Catanzaro, 9 ottobre 2025 – Continuano gli interventi di upgrade tecnologico di potenziamento infrastrutturale alla circolazione ferroviaria in Calabria.

Da venerdì 10 ottobre, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria jonica tra Sibari e Catanzaro Lido per lavori di adeguamento, al fine di migliorare l’affidabilità delle infrastrutture in merito alla regolarità della circolazione e alla qualità dei servizi.

Lunga ben 170 km, la linea subirà degli interventi di elettrificazione e ammodernamento con l’implementazione del sistema ERTMS, acronimo di European Rail Transport Management System, oltre che a lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura stessa.

DI treni saranno sostituiti da bus che effettueranno tutte le fermate intermedie.

Quelli in collegamento con la Puglia come gli Intercity 558, 562, 564 e 566 invece, sono già stati instradati sulla linea Tirrenica dal 1 ottobre, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme e proseguimento per Sibari.

I tempi di percorrenza saranno maggiori e dipenderanno dal traffico stradale; minore invece sarà la disponibilità dei posti.

Per ulteriori chiarimenti sulle deviazioni alla linea ferroviari, è bene consultare il sito di Trenitalia che fornirà nel dettaglio aggiornamenti sulla circolazione; acquistando inoltre il biglietto digitale regionale, è possibile ricevere aggiornate comunicazioni in merito alle variazioni del servizio che saranno inoltrate tramite mail o SMS.