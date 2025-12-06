Sostenibilità e futuro, Ecoross Educational a Diamante

Anche quest’anno la Città dei Murales ha ospitato una nuova tappa di Ecoross Educational, il percorso di educazione ambientale realizzato in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e inserito tra le attività di informazione e sensibilizzazione nell’ambito dei Servizi di Igiene Urbana rivolto alle classi quarte della scuola primaria. Un appuntamento ormai consolidato che mira ad avvicinare i più piccoli alla tutela del territorio e alla pratica quotidiana di comportamenti sostenibili.

Guidati dalle informatrici ambientali Aldina Provenza e Maria Rosaria Gallina, gli alunni hanno approfondito in modo semplice e coinvolgente temi chiave quali la raccolta differenziata, il riciclo e il rispetto dell’ambiente.

Tra domande, esempi pratici e riflessioni condivise, i bambini hanno partecipato con entusiasmo e crescente consapevolezza.

L’iniziativa si è svolta all’interno dell’Istituto Comprensivo di Diamante, diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Barbarello, che ha sottolineato il valore educativo del progetto.

La DS ha evidenziato come l’attività venga riproposta ogni anno con convinzione: da una parte perché i bambini hanno bisogno di stimoli continui, dall’altra perché parlare di ambiente resta una necessità attuale, da affrontare con linguaggi e modalità sempre rinnovati.

«La scuola ha un ruolo fondamentale ha dichiarato la dott.ssa Barbarello. Pur sapendo che i ragazzi trascorrono con noi solo una parte della loro giornata, il nostro compito è avere un unico obiettivo: formarli nel modo più giusto possibile, perché siano loro a costruire il mondo migliore che meritano».

La dirigente ha inoltre osservato un cambiamento significativo tra gli alunni negli ultimi anni: maggiore attenzione, responsabilità e consapevolezza nei confronti dell’ambiente, visibili sia in classe che nella quotidianità.

«Per questo ha aggiunto sono felice di riproporre ogni volta questo tema. I progressi ci sono, ma quando emergono piccoli regressi vuol dire che dobbiamo interrogarci noi adulti e migliorare ancora nel modo in cui proponiamo questi contenuti».

A confermare il valore dell’iniziativa è anche il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross, che ha sottolineato l’importanza di investire sui cittadini di domani: «Portare l’educazione ambientale nelle scuole significa costruire basi solide per il futuro ha dichiarato:

I bambini sono i migliori ambasciatori del cambiamento: recepiscono i messaggi con naturalezza e li riportano nelle loro famiglie, contribuendo a radicare una cultura del rispetto e della corretta gestione dei rifiuti. È da loro che può partire una trasformazione reale e duratura».

Un investimento educativo che mette al centro le nuove generazioni e il loro sguardo sul futuro: perché una città più pulita e un ambiente più sano si costruiscono oggi, partendo dai banchi di scuola.