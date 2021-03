Soverato: nota stampa della consigliera Ranieri sul consiglio comunale tenuto il 29 marzo

Condividi

In virtù però della Emergenza Sanitaria, dobbiamo pensare alla Sicurezza, e ho proposto Interrogazione al Sindaco. Naturalmente la risposta, al solito attenderà lo scadere dei 30 giorni..

📌Pensiamo alla Sicurezza, pensiamo alla sicurezza dei Dipendenti Comunali compresa di Polizia Locale.

Pensiamo alla Sicurezza degli Operatori Ecologici e delle loro famiglie.

⭕️ Non è assolutamente ammissibile che venga sottovaluta la sicurezza dei lavoratori, sull’intero territorio comunale, soprattutto , quando i lavoratori sono dipendenti dello stesso Comune, non esclusa la Polizia Locale e dipendenti di una azienda che si è aggiudicata un appalto pubblico, ed effettua un servizio per l’intera cittadinanza, porta a porta.

⭕️ – La sicurezza sui luoghi di lavoro, e l’attenta esecuzione dei piani di sicurezza garantisce la riduzione di problematiche attinenti agli infortuni sl lavoro, nonchè alle malattie professionali, e argina il contagio.

Chiedo che venga adottato in pieno rispetto della Legge 81, il documento della valutazione del rischio e tutti i provvedimenti utili a tutelare la salute dei Lavoratori.

⚠️⚠️ Gli operatori ecologici e le loro famiglie hanno il diritto di essere tutelate, i dispositivi di sicurezza: mascherine, tute, guanti, permettono di proteggere la loro salute, quella delle loro famiglie e della Cittadinanza tutta.

⚠️ L’Amministrazione tutta dovrebbe garantire agli operatori ecologici, la possibilità di effettuare screening di prevenzione, così da avere la possibilità di essere meno a rischio.

⚠️ I dipendenti Comunali non possono assolutamente dover provvedere alle mascherine, ai detergenti disinfettanti. Gli ambienti di lavoro devono essere salubri e consentire là sicurezza dei lavoratori.

⚠️ I mezzi della Polizia Locale, vanno puntualmente sanificati con prodotti indicati nel Protocollo Covid.

⚠️ La Polizia Locale non ha nessun dispositivo, se non delle mascherine sociali che non proteggono ne’ loro stessi ne’ tantomeno gli altri.

È necessario un cambio di rotta, questa superficialità può mettere a rischio la salute, e sulla Salute non si scherza!

Azzurra Ranieri

Consigliere Capogruppo UDC – Città di Soverato