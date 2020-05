SP21 Lazzaro-Motta San Giovanni: Pubblicato il bando di gara per il ripristino del piano viabile e la messa in sicurezza

Condividi

“La Città Metropolitana ha pubblicato il bando per il ripristino della viabilità Lazzaro-Motta San Giovanni nel tratto interessato dallo smottamento avvenuto nel febbraio 2018. La gara, per un importo complessivo dei lavori pari a duecentomila euro, scade a metà giugno e la ditta che si aggiudicherà l’appalto dovrà eseguire l’intervento entro quarantacinque giorni lavorativi”.

A comunicarlo è il sindaco Giovanni Verduci che, insieme al vicesindaco ed assessore ai lavori pubblici Rocco Campolo, ha seguito tutto l’iter che, dopo aver affrontato e superato alcune criticità burocratiche, si è concretizzato oggi con la pubblicazione del bando da parte della Città Metropolitana che ha curato la progettazione e finanziato l’opera.

“È evidente – continua il primo cittadino – che è trascorso molto tempo e che notevoli sono stati i disagi sopportati da tutta la comunità mottese a causa del restringimento della carreggiata e del divieto di transito per i mezzi pesanti. Tuttavia, è innegabile che per il tipo di intervento e per le modalità di finanziamento sia stato necessario coinvolgere più uffici e tutto questo ha poi influito notevolmente sui tempi. Ricordo, inoltre, che a breve dovrebbero esserci ulteriori novità anche per l’intervento di ampliamento della strada metropolitana nel tratto immediatamente precedente al luogo dello smottamento”.

“L’Amministrazione comunale – continua il sindaco – promuove sempre il dialogo con gli altri enti locali e con le istituzioni. Sollecitiamo continuamente ma nello stesso tempo comprendiamo le difficoltà e rispettiamo l’impegno degli amministratori e il lavoro di funzionari e tecnici”.

“Adesso – conclude Verduci – una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte e sempre nel rispetto dei ruoli e della normativa di riferimento, solleciteremo affinché l’intervento possa essere eseguito tempestivamente”.