Sp9 bis, posato il nuovo asfalto nel tratto che conduce a Ferdinandea

Operai e mezzi a lavoro sulla “Strada provinciale 9 bis” verso Ferdinandea, dove il cantiere programmato dalla Città Metropolitana si è concluso con l’intervento di messa in posa del nuovo tappeto d’asfalto.

La ditta Ase, in base al vecchio accordo quadro con Avr, ha provveduto a bitumare un tratto ad alta quota, spesso soggetto a copiose nevicate che comportano il deterioramento dell’arteria che conduce alle ex acciaierie.

«Adesso ha commentato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà la strada è transitabile e risponde agli standard di qualità più adeguati. Sono particolarmente soddisfatto per il compimento di un’opera di manutenzione che garantisce maggiore sicurezza ad automobilisti, lavoratori, residenti e turisti».

«In particolare ha spiegato lungo la Sp9 si sono registrate numerose attività di cantiere che hanno permesso di risistemare importanti vie di collegamento verso i Comuni di Monasterace, Stilo, Pazzano e le intersezioni in direzione Bivongi».

«Piccole e grande operazioni di riqualificazione e messa in sicurezza ha concluso Falcomatà che sottolineano ed evidenziano il grande lavoro svolto dai funzionari e dal personale del settore Viabilità, guidato dal dirigente Lorenzo Benestare, cui va il mio più sentito ringraziamento».