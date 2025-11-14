Reggio Calabria

Sp9 bis, posato il nuovo asfalto nel tratto che conduce a Ferdinandea

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
69 minuto di lettura
lavori strada Sp9 bis
lavori strada Sp9 bis
Operai e mezzi a lavoro sulla “Strada provinciale 9 bis” verso Ferdinandea, dove il cantiere programmato dalla Città Metropolitana si è concluso con l’intervento di messa in posa del nuovo tappeto d’asfalto.
La ditta Ase, in base al vecchio accordo quadro con Avr, ha provveduto a bitumare un tratto ad alta quota, spesso soggetto a copiose nevicate che comportano il deterioramento dell’arteria che conduce alle ex acciaierie.
«Adesso ha commentato il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà la strada è transitabile e risponde agli standard di qualità più adeguati. Sono particolarmente soddisfatto per il compimento di un’opera di manutenzione che garantisce maggiore sicurezza ad automobilisti, lavoratori, residenti e turisti».
«In particolare ha spiegato lungo la Sp9 si sono registrate numerose attività di cantiere che hanno permesso di risistemare importanti vie di collegamento verso i Comuni di Monasterace, Stilo, Pazzano e le intersezioni in direzione Bivongi».
«Piccole e grande operazioni di riqualificazione e messa in sicurezza ha concluso Falcomatà che sottolineano ed evidenziano il grande lavoro svolto dai funzionari e dal personale del settore Viabilità, guidato dal dirigente Lorenzo Benestare, cui va il mio più sentito ringraziamento».
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
69 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio