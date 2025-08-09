Spaccio di stupefacenti a Pizzo, sorpreso ed arrestato dalla Polizia di Stato con circa 70 grammi di hashish

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nella mattinata del 08 agosto u.s., ha tratto in arresto un uomo dimorante nel comune di Pizzo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia hanno, in particolare, concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale

nei confronti di un soggetto lì dimorante.

L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione ed in particolare nella camera da letto, e nel vano congelatore sito in cucina, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 70 grammi.

All’interno degli altri vani sono stati, inoltre, rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di € 480,00 in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio dell’hashish ritrovata.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Nella mattinata odierna il G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso l’uomo in libertà, rimanendo comunque indagato.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.