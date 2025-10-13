Spaccio di stupefacenti a Tropea: sorpreso ed arrestato dalla Polizia di Stato con possesso di sostanza stupefacente “marijuana”

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia volti alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di stupefacenti, disposte dal Questore Di Vibo Valentia, la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto un uomo dimorante nel comune di Tropea, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia di Tropea, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi di un esercizio commerciale notavano due soggetti intenti a scambiarsi un pacchetto di sigarette ricevendo uno di loro in cambio una banconota da 50,00 euro, atteggiamento che ha destato sospetto agli operatori.

In effetti, il tempestivo controllo degli agenti ha permesso di accertare che all’ interno del pacchetto di sigarette vi era la presenza di 8,2 grammi di marijuana contenuta in un involucro di carta stagnola, mentre sull’altro soggetto, contestualmente, è stata rinvenuta addosso la banconota poco prima consegnata.

L’attività di polizia giudiziaria proseguiva con la perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno dei soggetti che consentiva di rinvenire un ulteriore quantità di 1,5 grammi di marijuana ed una sigaretta artigianale contenente la medesima sostanza nonché, un bilancino di precisione perfettamente funzionante, rotoli di carta stagnola e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

All’esito delle indagini, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria che successivamente ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.