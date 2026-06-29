Spezzano Albanese pronta a ricordare Francesco Fusca

È tutto pronto per “Memoria e Futuro – L’eredità educativa di Francesco Fusca”, la serata celebrativa che domani, martedì 30 giugno, ricorderà a dieci anni dalla scomparsa la figura dell’Ispettore tecnico del MIUR, poeta e intellettuale arbëresh spentosi il 30 giugno 2016.

L’appuntamento si aprirà alle ore 18:00 con la benedizione della tomba (ingresso del cimitero, Madonna di Costantinopoli) e proseguirà alle ore 18:30 nella Sala Consiliare con il convegno-memorial, introdotto e moderato dal giornalista Emanuele Armentano, nipote di Fusca e direttore di dirittodicronaca.it.

Le scuole ancora al centro delle dinamiche riguardano Fusca. Infatti, al concorso “Memoria Generativa – La scuola che costruisce umanità” hanno preso parte due istituti del territorio: l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Erodoto di Thurii” di Cassano all’Ionio, guidato dalla dirigente scolastica Anna Liporace, e l’Istituto di Istruzione Superiore “San Marco Argentano – Spezzano Albanese” con il Liceo Scientifico di Spezzano Albanese, guidato dalla dirigente scolastica Roberta Boffoli.

A loro, e in particolare agli insegnanti e ai dirigenti che hanno creduto nel progetto, va un ringraziamento speciale. «Senza la passione dei docenti e la sensibilità dei dirigenti, questo concorso non sarebbe esistito sottolinea Emanuele Armentano.

Hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta di un uomo che ha dedicato la vita alla scuola e ai più fragili.

È esattamente così che la memoria diventa futuro, passando di mano, dalle generazioni che hanno conosciuto Fusca conclude a quelle che ne raccoglieranno l’eredità».

I nomi dei vincitori saranno resi noti nel corso della premiazione che si terrà durante l’evento a cui porteranno il saluto il Sindaco Ferdinando Nociti, il Vicario generale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati Don Pino Straface e la Presidente della Fidapa di Spezzano Albanese Angelica Capparelli Baffi. Interverranno Giuseppe Trebisacce, già pro rettore dell’Università della Calabria, e Luigi Troccoli, già Ispettore MIUR.

A concludere sarà Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano all’Ionio e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ad accompagnare la serata gli intermezzi musicali dei maestri Giuseppina Conti e Pino Murano (violino) e del coro Drita Vox.

Spazio, infine, alle testimonianze brevi dal pubblico, numerose sono state, infatti, le richieste di portare un ricordo personale durante la manifestazione, nello spirito con cui la serata è stata pensata, ossia quello di ricostruire la figura di Francesco Fusca attraverso le voci di chi lo ha conosciuto, di chi ha lavorato al suo fianco, di chi ne ha incrociato il cammino umano e professionale.