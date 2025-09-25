“Spiagge sicure – Estate 2025”. progetti Simeri Crichi e Curinga

Sono state approvate oggi in Prefettura, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le progettualità presentate dai Comuni di Simeri Crichi e Curinga per l’accesso alle risorse finanziarie dedicate alla prevenzione ed al contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, rientranti nel programma “Spiagge sicure – Estate 2025”.

Promosso dal Ministero dell’Interno, rafforza l’impegno per la legalità nei luoghi a maggiore vocazione turistica durante le stagioni estive e punta a tutelare cittadini e consumatori attraverso una presenza più efficace delle Forze dell’ordine e la promozione di un’offerta turistica di qualità, libera da concorrenza sleale mediante contrasto alla contraffazione e ai fenomeni di degrado.

Grazie all’iniziativa ministeriale, ciascuno degli Enti sopra citati riceverà una somma di trentamila euro finalizzata a potenziare i mezzi di controllo a disposizione dell’Amministrazione comunale, implementare gli standard operativi di sicurezza e garantire un significativo miglioramento nelle attività di vigilanza del territorio comunale.

I due Comuni potranno acquistare veicoli per potenziare il monitoraggio del proprio ambito territoriale, attrezzature e strumentazione tecnica per la lotta alla contraffazione nonché realizzare campagne informative volte ad accrescere tra i consumatori la consapevolezza dei danni collettivi derivanti dall’acquisto dei prodotti contraffatti.

A garanzia degli impegni assunti, il Prefetto di Catanzaro ed i Sindaci interessati hanno sottoscritto una specifica Intesa che individua i compiti reciproci.

“Confidiamo nel fatto che tali progetti accrescano la capacità delle Amministrazioni locali di implementare il livello dei servizi e l’autonomia nel controllo del territorio ha dichiarato il Prefetto avversando tutte le forme dell’abusivismo commerciale e promuovendo un’offerta turistica di qualità.”