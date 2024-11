Spilinga: dal 13 al 17 novembre “Mediterranea Food week”

Cinque giorni alla scoperta delle radici della Dieta Mediterranea. Dove? A Spilinga. Dal 13 al 17 novembre andrà in scena il “Mediterranea Food Week”, che valorizza e promuove attività di informazione e divulgazione sulle produzioni agroalimentari calabresi e l’educazione alimentare.

Ecco, allora, il programma completo. Si parte mercoledì 13 novembre con “Gusto è semplicità”. Ore 10.30: “A scuola di Gusto”, presso IIS “G Galluppi” di Tropea, Laboratorio di cucina, e incontri didattici con studenti dell’istituto Laboratorio di cucina sensoriale, show-cooking ed analisi organolettica ed olfattiva degli oli extravergini di oliva, a cura dell’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea – Spilinga, in collaborazione con il Consorzio olio di Calabria Igp. Il giorno dopo, giovedì 14, “Dieta Mediterranea come stile di vita”.

Ore 17, presentazione della manifestazione su “La Dieta Mediterranea come antidoto per la salute ed il territorio”, presso Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea Spilinga.

Alle 18 le premiazioni eccellenze “Oscar Mediterran Food”. Ed alle 19.30 Show-cooking: “Siamo ciò che mangiamo. Innovazione tradizione in cucina”, in collaborazione con il GAL Terre Vibonesi. Ore 20.30 Wine Taste Experience. Il 15 novembre, invece, “Nutrizione e Innovazione”. Ore 10.30, incontro su “Dieta Mediterranea per lo sviluppo del territorio”, presso il salone comunale Comune di Spilinga.

Ore 12 Taste Experience Calabria con la visita delle aziende alla scoperta della ‘nduja di Spilinga e del peperoncino di Calabria, degustazione di prodotti tipici a km zero. Ed alle 14 press tour alla scoperta del tartufo e dello zibibbo.

Ore 16.00 laboratorio di cucina “Nutri Lab” chef e nutrizionisti ai fornelli, presso I’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea Spilinga, in collaborazione con esperti dell’Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere.

Ore 18 Show-cooking “Nutrizione in cucina” dal “Pollino allo Stretto”. Sabato 16 novembre “Dieta Mediterranea e prevenzione: stile di vita per la longevità”. Ore 10 press tour la “ricetta” della longevità”. Ore 10.30 Taste Experience Calabria, “Passeggiata della salute”, tour alla scoperta del centro storico di Nicotera.

Ore 12 incontri dibattito, esperti a confronto “Nicotera: Capitale della Dieta Mediterranea nel Mondo”, in collaborazione con l’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea ed “Anziani Italia” Rete Associativa ETS-APS, presso Antico Mulino Nicotera. Ore 14 Show-cooking degustazione presso Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea – Spilinga. Ultimo giorno domenica 17 “Territorio ed enogastronomia”.

Ore 10.30 “Sua maestà la Fileja”, Laboratorio e story coking in riva al mare, presso Santa Maria di Ricadi, a cura dell’Accademia Internazionale di Cucina Mediterranea – Spilinga, Associazione Mare Pulito “Bruno Giordano” e GAL Terre Vibonesi. Ore 14 Show-cooking “Identità’, gusto e tradizione”.

La manifestazione è finanziata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a seguito dell’Avviso contributi per iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare, anno 2024.