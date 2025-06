“Sport, Ambiente e Solidarietà”, al via oggi la seconda edizione del torneo aziendale di Ecoross

Al via la seconda edizione del torneo di calcio aziendale “Sport, Ambiente e Solidarietà”, un’iniziativa promossa da Ecoross che coniuga il valore dello sport con l’impegno concreto verso l’ambiente e la solidarietà.

Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno il torneo vedrà la partecipazione di squadre composte dal personale operante nei diversi cantieri dell’azienda, impegnate in un clima di sano agonismo e spirito di collaborazione.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza, confermando la volontà di Ecoross di promuovere, attraverso lo sport, azioni a favore del bene comune.

La competizione, che proseguirà nelle prossime settimane, prenderà ufficialmente il via questa sera con le prime due gare: alle ore 19:00 Co-Ro City vs Team dei Due Mari; alle ore 20:00 Compostabili vs Parco Biometano.

Nella giornata di domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 19.00 scenderanno in campo Amici Determinati vs Stoccaggio.

Un’iniziativa che unisce gioco, responsabilità sociale e solidarietà, rappresentando anche un’opportunità di aggregazione in grado di accrescere la partecipazione attiva e consolidare il senso di appartenenza all’azienda.