Sport e disabilità: Il CPO dell’Ordine degli Avvocati assieme all’UniRC, approfondisce lo sport come veicolo di inclusione sociale

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, si è tenuto ieri 3 dicembre 2025 a Palazzo Zani, il convegno dal titolo “Lo Sport quale veicolo di inclusione sociale – Aspetti giuridici e metodologici”, organizzato congiuntamente dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento DIGIES, registrando un’ampia partecipazione di pubblico,

La discussione, moderata dall’ Avv. Saveria Cusumano, Presidente Comitato Pari Opportunità, ha messo in luce il ruolo cruciale dello sport come strumento per abbattere le barriere, promuovere la dignità umana e favorire il pieno accesso alla pratica sportiva per tutti:

“Noi che ci occupiamo di pari opportunità dobbiamo imparare bene ad applicare il concetto di inclusione, dell’imparare a fare squadra”, così come lo ha raccontato l’ Avv. Amelia Eva Cugliandro, delegata FIPIC Calabria, che ha illustrato la missione della società Basket in carrozzina, focalizzata sul superamento dei limiti e sul ruolo sociale.

“La BIC Reggio è una nuova realtà indipendente: come dico sempre ‘Siamo molto di più di una palla che rimbalza sul campo’. Il nostro obiettivo è sensibilizzare su cosa significhi davvero la parola inclusione: abbattere il pregiudizio della differenza tra lo sport in piedi o da seduti, sempre di sport si tratta”.

L’ Avv. Fabio Colella, Presidente osservatorio regionale per lo sport, ha posto l’accento sulla superabilità dei limiti e sull’importanza delle strutture: “Lo sport fa comprendere meglio come la disabilità sia qualcosa di superabile: ci fa capire che nella vita si può fare tutto.

Purtroppo, le strutture sportive restano un punto cruciale della nostra battaglia: occorre riqualificarle e adeguarle”.

A ripercorrere il cambiamento del linguaggio e l’attenzione istituzionale al settore é la Dott.ssa Katia Arrighi, funzionario del Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri: “Fino a pochissimo tempo fa la disabilità era narrata con compassione.

Oggi, è stato presentato il Piano della Disabilità e in una di queste linee è previsto proprio lo sport, perché ricordiamoci che lo sport muove un PIL sostanzioso del nostro Paese.”

Al convegno presente anche l’Avv. Ernesto Siclari, garante regionale delle persone con disabilità, che ha sottolineato come “la Calabria paghi un gap importante che parte dalla cultura, del rispetto delle persone, della dignità umana” seguito dall’intervento dell’ Avv. Luca Stevanato, esperto di diritto sportivo che evidenzia quanto “la disabilità sia strumento di crescita e di inclusione, inteso come portare le persone all’interno di un mondo finora sconosciuto”.

A seguire, la Prof.ssa Angela Busacca, Docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e l’ Avv. Stefano Gianfaldoni, Docente dell’Università di Pisa, hanno affrontato il tema dell’effettività del diritto allo sport.

Per la Prof.ssa Busacca “L’art. 33 della Costituzione recita: ‘La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme’.

Per me non è ancora un diritto allo sport pienamente effettivo, perché manca l’accessibilità alla pratica sportiva e un collegamento con l’effettività del diritto, dell’accesso a quel diritto”, opinione condivisa dall’ Avv. Gianfaldoni che aggiunge come oggi “viviamo una realtà molto diversa dal passato, dove si è passati da un approccio espansivo a quello attuale, ma il nodo dell’accesso rimane centrale.”

All’ Avv. Tino Scopelliti, Presidente CONI CR Calabria, sono affidate le conclusioni dell’evento, con un omaggio all’ universalità dei valori sportivi: “Ben vengano convegni come questo, perché lo sport è veicolo di partecipazione, insegnamento, di pace.

La fiaccola olimpica, che arriverà a Reggio Calabria venerdì 19 a Piazza De Nava, è simbolo di crescita per tutte le generazioni e ci accomuna tutti nei nostri percorsi, proprio come fa lo sport”.