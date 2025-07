Sport e Grest estivi, il Garante Mattia: “Un’opportunità educativa e inclusiva per i nostri ragazzi”

Con l’inizio della stagione estiva, numerosi bambini e adolescenti si trovano a vivere un lungo periodo di pausa scolastica. In questo tempo sospeso, le attività sportive e i Grest (gruppi estivi) rappresentano un’occasione preziosa di crescita, svago, inclusione e benessere per i più giovani.

“Lo sport e i Grest non sono semplici attività ricreative, sono luoghi educativi fondamentali dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Emanuele Mattia consentono ai bambini e ai ragazzi di esprimersi, di stringere legami positivi, di crescere in un ambiente protetto, nel rispetto dei loro tempi e delle loro emozioni”.

Lo sport, in particolare, contribuisce in modo significativo allo sviluppo psicofisico dei minori. Oltre a favorire uno stile di vita sano, rafforza capacità relazionali e trasmette valori universali come il rispetto, l’impegno e la solidarietà.

“I Grest estivi, soprattutto nei piccoli centri e nei quartieri più periferici, diventano spesso un presidio educativo fondamentale continua Mattia per molti bambini rappresentano l’unica alternativa concreta alla solitudine o alla strada.

È per questo che dobbiamo considerare queste esperienze come parte integrante del sistema di tutela e promozione dei diritti dei minori”.

Alla luce di quanto affermato anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riconosce il diritto di ogni bambino al gioco, al tempo libero e alla partecipazione ad attività ricreative il Garante invita le amministrazioni locali a rafforzare il loro impegno per rendere queste opportunità accessibili a tutti.

“Chiedo agli enti locali conclude Mattia di non lasciare indietro nessuno: occorre garantire contributi economici per le famiglie in difficoltà, spazi sicuri e adeguati, e personale formato. Solo così potremo assicurare a tutti i nostri ragazzi un’estate di crescita, socialità e serenità.”

Con il supporto delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni sportive e del Terzo Settore, è possibile costruire un’estate educativa e ricca di significato, che risponda davvero ai bisogni di bambini e adolescenti, specie quelli più vulnerabili.