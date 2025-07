Sport Frame 2025: tra i tre finalisti il giornalista calabrese Rocco Calandruccio

Il prossimo 28 luglio si scoprirà il primo classificato di “Sport Frame 2025”, la challenge che mette alla prova l’estro dei giornalisti sul racconto del miglior momento sportivo dell’anno.

L’iniziativa è nata infatti con l’idea di “fotografare”, attraverso il sapiente uso delle parole e della scrittura giornalistica, l’evento sportivo che maggiormente ha emozionato e colpito tra tutti quelli avvenuti da settembre 2024 fino a giugno 2025.

I voti ricevuti per i dieci articoli in gara hanno delineato una classifica talmente netta che permette di annunciare idel contest: ai lettori il compito di scegliere il proprio articolo preferito lasciando la propria preferenza sullasu SuperNews.

I tre pezzi più cliccati hanno staccato di gran lunga gli altri sette partecipanti. Adesso, sarà una sfida all’ultimo voto che si giocherà tutta tra il giornalista piemontese Alessandro Nidi, il calabrese Rocco Calandruccio e il bergamasco Giordano Signorelli.

Le distanze in questa top 3 sono sempre state minime e il primato alquanto labile, per cui anche solo una preferenza è in grado di sovvertire l’andamento del contest e di modificare il posizionamento in classifica dei tre pezzi finalisti.

Il voto dell’utente, adesso, assume un ruolo decisivo, perché decreterà il miglior articolo della challenge, dunque il primo classificato di Sport Frame 2025.

Ecco in ordine casuale i tre autori finalisti e i rispettivi articoli:

1. Giordano Signorelli, “Il Colle delle Finestre, che fu inferno, si trasforma in paradiso: la gioia rosa di Simon Yates”

2. Alessandro Nidi, “Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)”

3. Rocco Calandruccio, “Il Bologna vince la Coppa Italia: il trionfo della competenza”