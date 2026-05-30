Crotone

Sport, Memoria e condivisione: a Crotone la X edizione del brevetto sportivo tedesco Dosb

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio25 minuti fa
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brevetto sportivo tedesco Dosb - sap crotone

Si è svolta nella giornata del 30 maggio 2026 la X edizione del Brevetto Sportivo Tedesco DOSB (Deutsches Sportabzeichen), manifestazione che da anni rappresenta un importante momento di incontro tra appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, organizzata nell’ambito delle iniziative del Memorial Day SAP.

L’evento si è concretizzato grazie alla collaborazione tra la 132ª Squadriglia Radar Remota di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto (KR), la Segreteria Provinciale SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Crotone e l’USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) di Crotone, unite dalla volontà di promuovere i valori dello sport, della memoria e della coesione tra il personale in uniforme.

A celebrare il traguardo della decima edizione sono stati 31 atleti, appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, di età compresa tra i 20 e i 59 anni, che hanno affrontato con entusiasmo le prove previste dal prestigioso brevetto sportivo tedesco.

La manifestazione si è confermata un’importante occasione di aggregazione e condivisione tra appartenenti a diverse Amministrazioni, in un clima di lealtà, rispetto reciproco e sana competizione.

Particolarmente significativa la collaborazione tra SAP e USIC di Crotone, organizzazioni sindacali che condividono quotidianamente l’impegno nella tutela del personale e la vicinanza ai colleghi.

Divertimento, correttezza e stima reciproca hanno caratterizzato l’intera giornata, confermando ancora una volta come lo sport rappresenti uno straordinario strumento di unione e crescita comune.

Il Memorial Day SAP ha inoltre offerto l’occasione per rinnovare il ricordo delle vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità.

La Segreteria Provinciale SAP di Crotone, l’USIC di Crotone e la 132ª Squadriglia Radar Remota esprimono il proprio ringraziamento a tutti i partecipanti e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Il Segretario Provinciale Aggiunto del SAP di Crotone, Francesco Zannino, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per il traguardo della decima edizione, ringraziando tutti i partecipanti per aver condiviso i valori di lealtà, rispetto e amicizia che accomunano gli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Colonnello Paolo Lomascolo per la consueta disponibilità, professionalità e il prezioso contributo offerto alla manifestazione.

L’appuntamento è già fissato al prossimo anno per l’attesissima XI edizione del Brevetto Sportivo Tedesco DOSB.

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