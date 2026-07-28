Sport Village 2026 cala il sipario: grande partecipazione e la richiesta di rendere l’evento un appuntamento stabile della città

Si è conclusa nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio l’ottava edizione di Sport Village, tre giornate dedicate allo sport, alla salute, al benessere e alla socialità che, dal 23 al 25 luglio, hanno animato gli spazi dell’Hub Casa della Cultura di Lamezia Terme.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è tornata ad animare la città dopo dieci anni di assenza, rilanciando un’esperienza nata nel 2009 come progetto di inclusione sociale e partecipazione giovanile.

L’edizione 2026 si è inserita nel progetto “Intrecci – Abitiamo il Lametino”, promosso da una rete di soggetti del Terzo Settore, e nel nuovo cartellone “Lamezia Terme E-State Insieme 2026”, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per valorizzare la collaborazione con il mondo associativo e promuovere iniziative capaci di generare partecipazione e coesione sociale.

Nel corso delle tre serate si sono alternati esibizioni, dimostrazioni, prove gratuite e laboratori promossi dalle associazioni sportive del territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di sperimentare numerose discipline: arti marziali, ginnastica ritmica, tennis e pickleball, basket, pallavolo, badminton, tiro con l’arco, yoga, scacchi e giochi da tavolo.

Accanto alle attività sportive si sono svolti i Podcast Benessere e Sport, incontri dedicati alla prevenzione, alla salute, all’alimentazione, all’inclusione e allo sport paralimpico, con la partecipazione di medici, professionisti sanitari, nutrizionisti, arbitri, tecnici e atleti, confermando come lo sport rappresenti un efficace strumento di promozione del benessere individuale e collettivo.

La manifestazione si è conclusa con le Miniolimpiadi dello Sport Village, circuito multidisciplinare aperto a tutti i partecipanti, accompagnato dal torneo digitale di FC26 e dalla premiazione finale.

Alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito numerose realtà del territorio, tra cui Lucky Friends ASD, Esprit ASD, Violetta Club ASD, Ramè ASD Volley, ASD Circolo Tennis Lamezia, Joy ASD/APS, Raffaele Lamezia Volley, Compagnia Arcieri Lametini ASD, Associazione Dharmonia APS, ASD Circolo Scacchistico Lametino, Accademia Karate Lamezia, Tycke Sport APD, ASD Marconi Fitness Club, Tribù Salsera, Level ATHL e la Sezione AIA di Lamezia Terme, insieme alla Croce Rossa Italiana, a Radio Club e ai partner Lametus Beer e Gigliotti Carne.

Nel corso della tre giorni è stata costante la presenza dell’Amministrazione comunale.

L’Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli ha evidenziato come Sport Village rappresenti pienamente lo spirito del cartellone “Lamezia Terme E-State Insieme”, nato per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e valorizzare gli spazi pubblici attraverso la coprogettazione con il mondo dell’associazionismo.

Ha sottolineato il legame tra attività fisica, salute e qualità della vita, ricordando come lo sport sia uno strumento fondamentale di prevenzione ma anche di crescita personale, inclusione e costruzione di comunità, capace di riportare le persone a vivere gli spazi della città e a rafforzare le relazioni sociali.

Ha inoltre ribadito l’impegno dell’Amministrazione a sostenere iniziative con una forte ricaduta sociale e ad ampliare, nelle future edizioni, il coinvolgimento delle diverse fasce della popolazione, comprese le persone anziane.

L’Assessore allo Sport Salvatore Pirelli ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione registrata, sottolineando come Sport Village abbia dimostrato il valore dello sport quale occasione di educazione, inclusione e crescita collettiva, ben oltre la dimensione agonistica.

Ha inoltre evidenziato il ruolo fondamentale delle associazioni e del volontariato, riconoscendo nelle risorse umane del territorio il principale patrimonio della città, e ha confermato la volontà dell’Amministrazione di continuare a valorizzare l’Hub Casa della Cultura e le altre strutture cittadine affinché possano diventare sempre più luoghi di aggregazione e punti di riferimento per lo sport e la socialità.

La Cooperativa Sociale Inrete e ARCI Lamezia Terme–Vibo Valentia, promotrici e organizzatrici della manifestazione, attraverso Antonio Scaramuzzino, esprimono un sentito ringraziamento al Sindaco Mario Murone e all’intera Giunta comunale per aver creduto nel ritorno di Sport Village dopo dieci anni di assenza, sostenendone l’inserimento nel cartellone estivo cittadino e condividendone la visione sociale.

Un ringraziamento particolare viene rivolto agli Assessori Salvatore Pirelli e Annalisa Spinelli per la vicinanza dimostrata durante l’organizzazione e per aver sostenuto un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore e associazionismo.

Gli organizzatori ringraziano inoltre tutte le associazioni sportive che hanno partecipato gratuitamente all’iniziativa, i volontari, la Croce Rossa Italiana, la Sezione AIA di Lamezia Terme, Radio Club, i partner e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle tre giornate, dimostrando ancora una volta la straordinaria capacità della rete associativa lametina di lavorare insieme per il bene della comunità.

Alla luce della straordinaria partecipazione registrata, dell’entusiasmo delle famiglie, del coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti e della positiva collaborazione instaurata con l’Amministrazione comunale, Antonio Scaramuzzino rivolge al Sindaco Mario Murone e alla Giunta comunale la richiesta di istituzionalizzare Sport Village, inserendolo stabilmente nel calendario annuale degli eventi della Città di Lamezia Terme.

L’obiettivo è dare continuità a una manifestazione che, fin dalla sua nascita nel 2009, rappresenta un presidio di comunità, salute, inclusione e cittadinanza attiva, consentendole di crescere progressivamente, coinvolgere un numero sempre maggiore di associazioni e cittadini e recuperare la dimensione raggiunta nelle precedenti edizioni, quando Sport Village era diventato uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate lametina.

Sport Village dà quindi appuntamento alla città alla nona edizione, prevista per luglio 2027, con l’auspicio che il percorso condiviso tra Amministrazione comunale, Terzo Settore, associazionismo sportivo e cittadini possa consolidarsi definitivamente, facendo di questa manifestazione un patrimonio stabile della comunità lametina.