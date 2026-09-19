Ss106 “Strada della Magna Grecia”, conclusi gli incontri a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri

Anas ha concluso gli incontri, in presenza, nell’ambito del dibattito pubblico, dedicati alla presentazione delle quattro alternative progettuali del nuovo tracciato della Statale 106 «Strada della Magna Grecia» tra Reggio Calabria e Catanzaro.

Gli appuntamenti si sono tenuti il 15 settembre a Catanzaro presso la Cittadella regionale Jole Santelli a Germaneto per il Tronco III, il 16 settembre a Locri presso Palazzo Nieddu del Rio per il Tronco II e il 17 settembre a Reggio Calabria presso Palazzo Alvaro nella Sala Perri di Piazza Italia per il Tronco I.

«Il confronto diretto con i territori, i sindaci, le istituzioni regionali e le categorie produttive ci permette di esaminare con la massima attenzione le istanze locali», dichiara Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas.

«L’ascolto attivo e la condivisione delle quattro alternative progettuali rappresentano il metodo essenziale per ottimizzare cantierabilità, standard di sicurezza e integrazione infrastrutturale lungo la dorsale jonica».

I lavori hanno offerto un’analisi approfondita delle soluzioni ingegneristiche studiate per superare le criticità orografiche del territorio.

Ai tavoli di confronto hanno partecipato i vertici e i tecnici di Anas, tra cui il Responsabile Struttura Territoriale Anas Calabria Luigi Mupo, la Responsabile del Dibattito Pubblico Anas Fernanda Faillace, il team di progettazione di Anas, i rappresentanti istituzionali della Regione Calabria tra cui il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Mancuso e Claudio Moroni Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici.

Il percorso partecipativo promosso da Anas proseguirà con una serie di appuntamenti online dedicati ai singoli approfondimenti tematici.

Tutta la documentazione tecnica relativa alle quattro alternative progettuali, gli aggiornamenti e le modalità di accesso ai prossimi incontri restano consultabili sul sito https://dibattitopubblico.stradeanas.it/.