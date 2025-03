“Stai Zitta” di Michela Murgia al centro del prossimo incontro del Book Club AttivaMenteDonna

di Nicoletta Toselli

Il Book Club AttivaMenteDonna torna con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura e al dibattito sulle questioni di genere. Il 29 marzo 2025, alle ore 17:00, presso la caffetteria Alibi di Rende, il gruppo di lettura si confronterà su Stai Zitta, il saggio di Michela Murgia che analizza il linguaggio come strumento di potere e oppressione nei confronti delle donne.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire le riflessioni dell’autrice e discutere delle espressioni ancora oggi utilizzate per silenziare o sminuire le donne nello spazio pubblico e privato. Come sempre, la partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione. Il Book Club AttivaMenteDonna continua così il suo percorso di promozione della lettura e del confronto culturale, con un’attenzione particolare ai temi dell’emancipazione e della consapevolezza di genere.