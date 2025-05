Stanziati 6 milioni di euro per la gestione della nave oceanografica “ISPRA”: un emendamento decisivo per il monitoraggio marino

ROMA – Una svolta significativa per il monitoraggio marino italiano arriva grazie a un emendamento inserito nel decreto legge Pubblica amministrazione, presentato dall’On. Andrea Gentile (Forza Italia). L’emendamento prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro a partire dal 2025 per la gestione della nave oceanografica “ISPRA”, un’infrastruttura all’avanguardia acquistata con 135 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR nell’ambito del progetto MER (Marine Ecosystem Restoration).

L’On. Gentile ha sottolineato l’importanza cruciale di questa infrastruttura: «L’Italia deve poter contare su una nave oceanografica all’avanguardia per la tutela ambientale, la ricerca scientifica e la sicurezza nazionale». L’emendamento, ha aggiunto, «garantisce le risorse necessarie per renderla operativa ed evitare la perdita di fondi europei già stanziati».

Il deputato di Forza Italia, componente della Prima Commissione Affari Costituzionali, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze della mancata allocazione di fondi: «Senza queste risorse – ha spiegato Gentile – rischiavamo di perdere un’infrastruttura fondamentale per il monitoraggio marino».

L’inserimento di questa misura nel Dl Pa risponde a una precisa necessità di rafforzare il sistema pubblico, potenziando le capacità delle istituzioni impegnate nella sicurezza marittima e nella protezione dell’ambiente. «Una gestione efficiente richiede risorse certe e programmazione chiara, elementi essenziali per il buon funzionamento della pubblica amministrazione in questo settore», ha evidenziato il deputato calabrese.

Concludendo, l’Avv. Andrea Gentile ha affermato: «In un contesto sempre più complesso è cruciale potenziare la capacità operativa pubblica nel settore marittimo, anche per la sicurezza nazionale. Questo emendamento, inoltre, dimostra l’impegno di Parlamento e Governo per garantire un utilizzo efficace delle risorse del Pnrr, rafforzando la ricerca, la tutela ambientale e la sicurezza strategica dell’Italia».

Questo stanziamento rappresenta un passo avanti fondamentale per assicurare l’operatività di un asset strategico per la ricerca scientifica marina, la protezione ambientale e la sicurezza del territorio nazionale.