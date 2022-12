Condividi

Si accende il Natale a Reggio Calabria.

Dopo la presentazione del ricco calendario di eventi e manifestazioni pubbliche previsti per il periodo natalizio, oggi pomeriggio giovedì 8 dicembre, alle ore 19.00, si darà via alle iniziative con l’apertura del villaggio di Natale allestito a piazza Duomo, con musiche natalizie e animazione per bambini, e con l’accensione del tradizionale albero luminoso.