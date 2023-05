Stasera recital del pianista Antonio Canio Caruso alla Sala Mahler di Trebisacce

Stasera, domenica 7 maggio alle ore 19,00, presso la sala Mahler avrà luogo un recital del pianista Antonio Canio Caruso. L’evento concertistico è organizzato da AMA Calabria e dall’Accademia Mahler con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo e a collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Trebisacce. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Antonio Canio Caruso nato a Matera il 25 maggio 1995, si avvicina all’età di sette anni allo studio della fisarmonica. Inizia a studiare pianoforte con il M° Saverio Sangregorio. Ammesso al Triennio accademico presso il Conservatorio “C.G. da Venosa” di Potenza, prosegue gli studi con il M° Marco Schiavo. Segue masterclass e corsi di perfezionamento con i Maestri Saverio Sangregorio, Benedetto Lupo, Olga Zdorenko, Sara Assabayeva. Nel 2015 frequenta il corso – Il pianoforte, nomenclatura e fisiologia- tenuto dall’Associazione musicale “Amadeus”. Nel 2018 consegue il diploma accademico di I livello, presso il conservatorio di musica “C.G. da Venosa” di Potenza, con il massimo dei voti e la lode, sotto la guida del M° Marco Schiavo. Ha tenuto concerti per importanti rassegne in Italia. Tra i festival in cui si è esibito: “Pianomaster”, “Classicariano”, “Velia Festival”, “Lucania Classica Festival”, “L’Hera della Magna Grecia”, “Novi musica festival”. Nel 2022 consegue il diploma accademico di II livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida del M° Marco Schiavo. Attualmente prosegue gli studi.

In programma due notturni e due ballate di Fryderyk Chopin, un estratto tratto dalle stagioni di Petr Ilic Cajkovskij e alcuni brani di Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

Per approfondimenti si invita a visitare il link https://www.amaeventi.org/evento/antonio-canio-caruso/