Statale 106, dal convegno di Crosia nasce un impegno concreto

Si è svolto ieri, presso il Palateatro “G. Carrisi” di Piazza Iannelli a Crosia Mirto, l’importante convegno dedicato alla sicurezza della Strada Statale 106, promosso e organizzato dal Sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello.

L’iniziativa, iniziata alle ore 18:30, ha registrato una straordinaria partecipazione istituzionale e territoriale, con la presenza dei sindaci del Basso Ionio, dei consiglieri regionali e provinciali, delle associazioni impegnate sul territorio, delle istituzioni scolastiche, delle rappresentanze ecclesiastiche e delle forze dell’ordine.

Prima dell’apertura dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime della Strada Statale 106, un momento di profonda commozione che ha richiamato il senso e la responsabilità dell’iniziativa.

Il convegno ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione alla luce della recente tragedia che ha colpito la comunità di Crosia, ennesimo drammatico incidente verificatosi lungo una delle arterie stradali più pericolose del Paese.

Tutti i relatori e i rappresentanti intervenuti hanno offerto il proprio contributo, avanzando proposte e indicazioni finalizzate a trasformare il confronto in un percorso concreto di azione.

Il risultato più significativo emerso dall’incontro è la volontà condivisa di dare continuità all’impegno delle istituzioni e del territorio attraverso due strumenti operativi destinati a segnare un nuovo metodo di lavoro sulla sicurezza della SS106.

Il primo è l’istituzione del Tavolo Permanente sulla Strada Statale 106, organismo che riunirà stabilmente istituzioni, amministrazioni locali, associazioni e rappresentanti del territorio con il compito di monitorare le criticità, elaborare proposte, promuovere iniziative e mantenere costante l’interlocuzione con gli enti competenti affinché il tema della sicurezza della SS106 non rimanga confinato all’emotività delle tragedie, ma diventi oggetto di un’azione continua, strutturata e condivisa.

Il secondo è la presentazione di un Protocollo d’Intesa, condiviso da tutti gli attori territoriali presenti, che sancisce formalmente la volontà di operare in maniera unitaria per la programmazione degli interventi futuri e per la definizione di proposte comuni finalizzate al miglioramento della sicurezza strutturale e della viabilità della Strada Statale 106.

Un accordo che rappresenta un punto di partenza concreto verso una collaborazione stabile tra istituzioni, enti e realtà associative del territorio.

Tra gli ulteriori contributi emersi nel corso dei lavori, particolare rilievo ha assunto quello del rappresentante dell’Associazione “Basta Vittime sulla Strada Statale 106”, che ha presentato una proposta di delibera relativa all’utilizzo dei fondi destinati agli interventi sulla SS106, offrendo un ulteriore elemento di discussione e di lavoro nell’ambito del percorso condiviso avviato.

Il convegno si è concluso con un messaggio chiaro e unanime: la sicurezza della Strada Statale 106 deve diventare una priorità permanente dell’agenda istituzionale.

L’istituzione del Tavolo Permanente e la presentazione del Protocollo d’Intesa rappresentano i primi passi concreti di un percorso che punta a trasformare il dolore delle tante vittime in un impegno costante, coordinato e operativo, affinché non siano più le tragedie a riportare l’attenzione su una strada che da troppo tempo continua a spezzare vite e a colpire intere famiglie.