Stati Generali del Sud, Vizzari: “L’ Area dello Stretto sempre più centrale nel disegno politico nazionale”

“L’Area dello Stretto torna protagonista assoluta in un evento politico nazionale. Gli Stati Generali del Sud, ospitati a Reggio Calabria, hanno segnato un momento importante di riflessione e proposta, con una presenza istituzionale di altissimo livello che testimonia l’attenzione crescente verso il nostro territorio.”

Lo dichiara in una nota Roberto Vizzari, coordinatore di Forza Italia per l’Area dello Stretto al termine della tre giorni degli Stati generali del Sud, tenutasi a Reggio Calabria.

“Un sentito ringraziamento va all’onorevole Cannizzaro sottolinea Vizzari che, con impegno e visione strategica, ancora una volta ha messo al centro l’Area dello Stretto per l’ultima tappa conclusiva di un viaggio itinerante, Le Radici del Sud, che ha toccato tutte le regioni meridionali e da cui emerge la consapevolezza di quanto il Mezzogiorno sia il motore strategico per lo sviluppo del Paese”.

“È la seconda volta in pochi mesi che l’Area dello Stretto si ritrova protagonista di eventi di rilevanza nazionale, dopo il G7: un segnale chiaro di attenzione verso un territorio che oggi è anche al centro del dibattito per un’opera strategica come il Ponte sullo Stretto e che dimostra come quest’ area non sia più considerata una periferia dimenticata, ma una realtà strategica da valorizzare.”

“La presenza del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del vicepremier e Segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, dei ministri, sottosegretari, parlamentari e senatori di Forza Italia a Reggio Calabria, protagonisti dei panels che hanno arricchito il dibattito politico e tecnico emerso dagli Stati Generali ha confermato come il Mezzogiorno e in particolare la nostra area sia ormai al centro dell’agenda nazionale: non solo per le criticità storiche che conosciamo, ma per le sue straordinarie potenzialità di sviluppo, frutto di una politica concreta di Forza Italia basata sul legame diretto e costante con i territori e che si traduce in un crescente consenso elettorale, che certamente sarà riconfermato dalla fiducia dei calabresi in occasione della prossima sfida elettorale per la riconferma del Presidente Occhiuto alla guida della Regione”.