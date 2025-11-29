Stazione FS RC S. Caterina: la storia cinematografica dei “CINEPANETTONI” domenica 30 novembre alle ore 18,00 a Calabria D’autore 

Riceviamo e pubblichiamo

Un po’ di leggerezza non guasta ai giorni d’oggi, proprio per questo domenica 30 novembre alle ore 18,00 alla Stazione FS di RC S Caterina, Marco Mauro, Fulvio Dascola e Luciano Pensabene racconteranno e ci faranno vedere alcuni spezzoni di un periodo un po’ scanzonato a livello Cinematografico con le classiche serie dei Cinepanettoni con le sequenze di Vacanze di Natale..di tanti numeri , serate che si vivevano al cinema, soprattutto il giorno di S.Stefano con i bambini e con i classici Pop Corn familiari.

Alleghiamo un link in cui si racconta questa lunga storia Cinematografica Italiana.