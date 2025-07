Stefano Bollani e il suo quintetto incantano al ReggioFest 2025

E’ partita con una serata magica e di straordinario livello musicale Piazza del Popolo: Arte, Musica e Teatro, progetto della Show Net di Ruggero Pegna, realizzato nell’ambito del progetto ReggioFest2025: cultura diffusa, iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria con il contributo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Stefano Bollani con il suo quintetto stellare, composto da alcuni dei più grandi musicisti al mondo, ha letteralmente incantato la platea della storica Piazza reggina trasformata in un teatro sotto le stelle.

Il numeroso pubblico di appassionati del jazz e della grande musica internazionale, è arrivato anche dalla Sicilia per assistere ad un autentico concerto evento che ha regalato circa due ore di pura magia.

Da ideatore e mattatore di questo suo inedito e straordinario progetto artistico, Bollani ha dimostrato ancora una volta tutta la sua genialità e capacità di inventare musica da brividi.

Si è chiuso così trionfalmente, con un ennesimo prevedibile successo, il breve tour che ha toccato il Castello Sforzesco di Milano, il Porto Turistico di Pescara, l’Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Teatro degli Scavi di Pompei, l’Anfiteatro dell’Università della Calabria e, appunto, Piazza del Popolo di Reggio.

Insieme a Jeff Ballard, batteria, Larry Grenadier, contrabasso, Vincent Peirani, fisarmonica, Mauro Refosco, percussioni, Bollani ha presentano anche alcune sue nuove composizioni che, probabilmente, faranno parte di una nuova pubblicazione con questa formidabile formazione.

Tutti stregati dalla bellezza di Reggio, i cinque musicisti hanno ringraziato per il calore e gli scroscianti applausi ricevuti con un lungo bis. Bollani porta via dalla Calabria, che ancora una volta ha dimostrato di amarlo, anche il Riccio d’Argento ai Migliori Live d’Autore del Festival Fatti di Musica.

Piazza del Popolo: Arte, Musica, Teatro prosegue stasera alle 21:30 ad ingresso libero con la pirotecnica Festa del Sole, che vedrà in scena lo spettacolo Fuoco della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, tra le più note compagnie di Teatro Urbano Internazionale, presente con i suoi spettacoli in alcuni dei più importanti eventi mondiali del genere.

Capaci di mescolare arte acrobatica, effetti pirotecnici, numeri fantastici, creazioni teatrali uniche e originali, gli artisti della Compagnia dei Folli offriranno uno dei loro numerosi spettacoli in cui si susseguono coreografie di teatro-danza mozzafiato, esplosioni pirotecniche sincronizzate e danze su trampoli.

Questi elementi, uniti a innovative macchine sceniche, accompagneranno il pubblico in un viaggio fantastico e visionario attraverso storie e leggende, incontrando personaggi ed eroi mitologici che hanno intrecciato il loro destino con la potenza del fuoco.

Domani sera, alle ore 21:30, chiusura di Piazza del Popolo, Arte, Musica, Teatro, con Meglio Stasera il divertentissimo show di Stefano De Martino, che sarà accompagnato dagli orchestrali della Disperata Erotica Band e dal suo gruppo di ballo.

Un vero varietà in cui il personaggio televisivo dell’anno conferma tutta la sua bravura, il suo carisma, la capacità di empatizzare e coinvolgere il pubblico.

L’ingresso per questo evento è a biglietti, disponibili su Ticketone e dalle ore 18:00 presso la biglietteria di Piazza del Popolo collocata su via Monsignor De Lorenzo, nei pressi dell’ingresso all’area spettacoli.

Soddisfatto Pegna al termine della prima serata:

“Concerto fantastico in una Piazza che merita di essere rivalutata e che con alcuni lavori e installazioni temporanee, come tribune, opportune delimitazioni, servizi, può trasformarsi nella grande Arena estiva di Reggio per spettacoli a biglietti.

Ringrazio il sindaco Falcomatà per aver voluto promuovere un progetto per uno spazio come questo, che potrebbe inserirsi nel circuito delle grandi arene estive italiane.

Unico disappunto che desidero esprimere, è l’esagerazione della Commissione di Vigilanza reggina nell’imporre prescrizioni non commisurate alle presenze, alle caratteristiche di idoneità dell’immensa piazza e al livello di esperienza e professionalità delle nostre organizzazioni e degli studi ingegneristici che ci affiancano.

Sono certo che questi eventi sono un bene per Reggio e lper ’intera Calabria e l’atteggiamento di tutti deve essere collaborativo.”.