Stefano De Martino strega il Teatro Parco Mitoio di Lamezia Terme con il suo show

Premiato già lo scorso anno al Rendano di Cosenza con il Riccio d’Argento ai Migliori Live d’Autore di Fatti di Musica, Stefano De Martino ha ripetuto il grande successo del suo show due giorni fa anche in Piazza del Popolo di Reggio Calabria nel Reggio Fest 2025 e ieri sera nello splendido Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme ancora in Fatti di Musica, la 39° edizione del festival ideato e diretto da Ruggero Pegna.

Il promoter lametino lo ha fortemente voluto anche in questo tour estivo e la scelta è stata premiata da consensi di un pubblico letteralmente stregato dalla simpatia e dalla bravura dell’autentico showman napoletano.

Anche a Lamezia, in uno spettacolo confezionato in modo impeccabile, da vero varietà dal vivo, Stefano De Martino ha sfoderato tutto il suo talento e le qualità di attore, conduttore, ballerino, perfino cabarettista, dimostrando di essere realmente un personaggio multiforme, versatile ed eclettico, capace di una performance attoriale davvero straordinaria.

Entrato in scena a sorpresa dalla platea, ovviamente in visibilio, ha trascinato tutti in una serata di puro divertimento, accompagnato dagli orchestrali della Disperata Erotica Band, dal pianista del Costanzo Show Pino Perris e dal suo gruppo di ballerini.

Se ce ne fosse stato bisogno, si è avuta la conferma che l’ex ragazzo di Amici è oggi un protagonista a tutto tondo dello spettacolo e del teatro leggero italiano, interpretato magistralmente.

“De Martino non è i pacchi di Affari Tuoi, dove comunque dà un assaggio della sua bravura e della capacità innata di farsi amare dal pubblico, ma è uno straordinario showman, mattatore del palcoscenico come pochi!

Sono felice ha affermato il promoter di aver presentato questo spettacolo nella mia Città, che ha bisogno di allegria, iniziando l’opera di valorizzazione di un Teatro che merita di entrare nel circuito dei grandi live estivi. Già il 27 agosto porterò anche Enrico Brignano, altro fuoriclasse della risata.

Incastonato in un Parco naturalistico e paesaggistico eccezionale prosegue Pegna nonostante sia a poca distanza dal mare, gode di temperature miti e gradevoli, una vera oasi refrigerante nel cuore dell’afa estiva!

Cercherò di porre all’ attenzione del sindaco le criticità riscontrate, certamente risolvibili e proporrò un utilizzo estivo continuativo anche con varie tipologie di eventi!”.

Scritto dallo stesso De Martino con il regista Marco Cassini, in “Meglio Stasera” De Martino ha raccontato con ironia tanti momenti della sua vita e del suo percorso, fino ad un successo cercato e per certi versi baciato dal fortunato incontro con Maria De Filippi, rappresentata come una vera apparizione mariana in un fascio di luce.

Dall’infanzia a Torre Annunziata, passata tra diverse esperienze, prima quella di fruttivendolo, poi di fattorino e fisioterapista, con il desiderio di diventare calciatore messo da parte per la vera vocazione di ballerino, è stato un susseguirsi di racconti esilaranti.

Non sono mancati riferimenti alla sua storia con Belen e improvvisazioni con il pubblico in visibilio, che lo hanno visto riscendere in platea per portarsi alcuni spettatori sul palcoscenico a fargli da spalla in gag irresistibili, dal morire dal ridere.

Perfetto il mix di momenti scenici, con il De Martino crooner, che insieme agli 8 musicisti della Disperata Erotica Band ha eseguito brani musicali popolarissimi, fino al ballerino, che ha fatto esplodere il teatro di entusiasmo. Dopo la standing ovation e i lunghi applausi finali, di un pubblico che forse non si aspettava lo spettacolo fantastico che si è goduto, De Martino con semplicità e garbo si è concesso in platea per foto e autografi, raggiungendo di persona una ragazza disabile che lo ha richiamato con lo sguardo.

Una serata da incorniciare, in attesa dell’unica data in Calabria di Brignano, per il quale sono stati già venduti metà dei biglietti disponibili.