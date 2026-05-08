Stelle al Merito del Lavoro 2026, il conferita la pergamena del San Giorgio al maestro Domenico Ignazio Cereto

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha partecipato, nella sala Perri di palazzo Alvaro, alla cerimonia di presentazione delle “Stelle al merito del lavoro 2026”, e ha consegnato a Domenico Ignazio Cereto la pergamena del San Giorgio.

Nella dedica della motivazione si legge che il maestro Cereto: «Si distingue da anni per il grande impegno, l’alto senso di responsabilità e la generosa disponibilità al servizio della Famiglia Magistrale e della comunità reggina.

Con equilibrio, competenza e spiccate capacità organizzative ha ricoperto importanti incarichi all’interno del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria, portando avanti con autorevolezza alla vita associativa e istituzionale.

Determinante il suo impegno nella testimonianza formativa rivolta ai giovani, attraverso la quale promuove i valori dell’etica, della sicurezza e della cultura del lavoro, offrendo alle nuove generazioni un esempio di serietà, passione e impegno civile».

Il sindaco f.f., preliminarmente, ha portato i saluti ai maestri premiati, agli organizzatori e agli studenti delle scuole presenti nella sala:

«C’è una tradizione che oggi rispettiamo ha precisato che è quella del conferimento del San Giorgio d’oro a un maestro del lavoro, su segnalazione della Federazione metropolitana dei Maestri del lavoro, per l’alto senso che riconosciamo a queste personalità.

Riconosciamo il valore delle tante persone oggi premiate che ogni giorno si spendono onorando il lavoro e l’impegno civile e sociale di cui Reggio ha tanto bisogno. È importante che qui con noi ci siano tanti ragazzi che prenderanno esempio dai maestri che stiamo premiando».