Stilo celebra la XVII Giornata Nazionale delle Miniere

Domenica 25 maggio 2025, alle ore 16,00, presso la Sala Consiliare del Comune di Stilo, si terrà il convegno

“I SEGNI DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA E MINERARIA NELLA VALLATA DELLO STILARO”, che porrà

l’accento sul trascorso industriale del comprensorio Stilaro- e della Locride.

La manifestazione rientra nel contesto della “Giornata Nazionale delle Miniere”, organizzata dall’ISPRA

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che è l’appuntamento annuale dedicato alla

valorizzazione e alla promozione del turismo minerario, da affiancare alle altre forme di turismo, e da

intendere come patrimonio culturale caratterizzante della Nazione. L’iniziativa è promossa e coordinata

da REMI, ISPRA, in collaborazione con AIPAI, ANIM, ASSORISORSE, G&T, MASE e con patrocinio di

prestigiose istituzioni quali European Route of Industrial Heritage ERIH, Consiglio Nazionale dei Geologi

CNG, EuroGeoSurveys EGS, e AMODO Alleanza per la Mobilità dolce.

La giornata di Stilo è stata organizzata dal Comune, in collaborazione con l’ACAI e l’ordine regionale dei

geologi. L’amministrazione comunale di Stilo, ribadisce il sindaco Giorgio Antonio Tropeano, con tale evento

vuole far emergere al fianco del già cospicuo patrimonio storico della cittadina della vallata dello Stilaro, un

nuovo aspetto della storia e della cultura di Stilo, quello legato alle industrie operanti nei secoli trascorsi nel

suo territorio.

Stilo in passato era il centro di un vasto movimento siderurgico e minerario che rimase attivo dal tempo

della magna Grecia sino al XX° sec.

Notevole il contributo che Stilo e altri paesi del circondario hanno dato all’economia dello Stato. Miniere,

ferriere, fonderie, fabbriche d’armi, furono attive per svariati secoli.

Oggi i resti di quegli antichi opifici ci testimoniano la vastità del polo industriale dello Stilaro-Serre Calabre

e il lavoro di intere generazioni di calabresi. Quei resti oggi costituiscono un enorme patrimonio archeo

industriale, a volte unico, da preservare e da valorizzare inserito nel percorso turistico-culturale “La via del

Ferro”, predisposto dal Parco Regionale Naturale delle Serre e nel costituendo Ecomuseo delle ferriere

Calabresi proposto dall’ACAI.

Nello Stilaro e nelle serre calabre è in corso da tempo, al fianco di ricerche e restauri di antichi opifici, una

continua e costante azione di promozione culturale che sicuramente farà conoscere a tanti la storia

dimenticata di quando la Calabria e la vallata dello Stilaro erano tra le aree industriali più importanti d’Italia

Nell’appuntamento culturale di Stilo, alla presenza dei sindaci del comprensorio, del commissario del Parco

delle Serre, del presidente del GAL Terre Locridee e del presidente regionale dei geologi calabresi Giulio

Iovine, che con la loro presenza significano l’attenzione verso i vari aspetti culturali del comprensorio, si

svolgeranno delle relazioni che focalizzeranno l’attenzione sugli aspetti geologici dell’area e sui resti delle

antiche industrie.

Della geologia parleranno Luigi Dattola dell’ISPRA e Gianpaolo Barone cultore della geologia Calabrese. Per

quanto concerne i “Segni dell’industria”, relazionerà Danilo Franco, ecomuseologo e storico del trascorso

industriale del comprensorio.

All’incontro, coordinato dal dott. Pino Vumbaca, responsabile dell’ufficio amministrativo del comune,

parteciperà il dott. Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che riempirà

di maggiori contenuti scientifici le tematiche del convegno. Chiuderà i lavori l’assessore regionale alla tutela

ambientale e turismo dott. Giovanni Calabrese che sicuramente recepirà quanto emerso durate i lavori e darà

utili indicazioni su come proseguire per la salvaguardia e programmazione futura tendente a valorizzare e

immettere nella rete nazionale dei parchi ambientali minerari e archeologici industriali anche la vallata dello

Stilaro e parte del territorio delle Serre Calabre.