Stop all’occupazione abusiva a Briatico, la GdF sequestra 13 imbarcazioni per un valore di 100 mila euro

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio e di tutela del demanio

marittimo, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno portato a termine

un’operazione finalizzata al contrasto delle occupazioni abusive di aree demaniali.

L’attività ispettiva, svolta presso la località Sant’Irene del Comune di Briatico, ha consentito di accertare

l’occupazione stabile di un’area demaniale marittima di circa 350 metri quadrati, utilizzata per il ricovero di 13

imbarcazioni da diporto con i relativi motori marini.

Gli approfondimenti eseguiti presso gli uffici comunali hanno evidenziato che la precedente concessione

demaniale, rilasciata per tale utilizzo, era scaduta il 31 dicembre 2025 e che non risultava presentata alcuna

richiesta di rinnovo.

Alla luce degli elementi acquisiti, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di tredici imbarcazioni e dei rispettivi

motori marini per un valore totale di circa 100.000 euro, deferendo all’Autorità Giudiziaria i soggetti ritenuti

responsabili della violazione che disciplina l’occupazione arbitraria del demanio marittimo.

L’operazione conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela del patrimonio pubblico, del

territorio e della legalità economica, assicurando il rispetto della normativa posta a presidio dei beni appartenenti

alla collettività.

Si ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale

sentenza definitiva di condanna, vale il principio di presunzione di innocenza delle persone coinvolte e che

l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la diffusione del presente comunicato