In occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario dell’istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Palmi, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria e le sue Sezioni di Locri e Palmi, organizzano in collaborazione con l’amministrazione comunale di Palmi, una giornata-evento: ”Storia, memoria e identità – 60 anni di cultura – 60 anni di condivisione”.

L’evento culturale, che si svolgerà nella sala della Pinacoteca “Leonida Repaci”, nel cuore della omonima Casa della Cultura di Palmi, nel pomeriggio di venerdì 27 giugno p.v. alle ore 17:30, è aperto ai cittadini, agli studiosi e agli appassionati di storia locale.

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura e dalla Direzione Generale Archivi con a capo il dott. Antonio Leo Tarasco, si propone come momento di riflessione sul ruolo svolto dalla Sezione di Archivio di Stato nel corso dei decenni, non solo nella conservazione della memoria storica, ma anche come centro attivo di ricerca, divulgazione e promozione culturale.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell’avvocato Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi, della dottoressa Angela Puleio, Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria e delle Sezioni di Locri e Palmi, nonché funzionario delegato alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, e del dottore Stefano Ierace, dirigente comunale di area 8, servizi di welfare e cultura.

I lavori proseguiranno con gli interventi dei relatori, il dottore Andrea Frezza, il giornalista Giuseppe Mazzù, il professore Giosofatto Pangallo e il dottore Domenico De Luca, che attraverso i loro interventi racconteranno la loro personale esperienza umana e scientifica nel lavoro di ricerca, nell’istituto archivistico palmese.

È nel corso di questi sessant’anni che, grazie all’amore per il proprio territorio, molti documenti archivistici sono così riemersi e tornati alla luce.

Per l’occasione, la dottoressa Clara Foglia, funzionaria archivistica di Stato, ci condurrà nelle varie tappe storiche e normative che hanno condotto alla istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Palmi, fino al trasferimento nella attuale sede nella Casa della Cultura “Leonida Repaci”.

La mostra documentaria, curata ed allestita dai dipendenti della Sezione di Archivio di Stato di Palmi, che rimarrà aperta fino al 4 luglio, comprende anche l’esposizione di documenti archivistici, afferenti al fondo pergamenaceo, al fondo notarile, a quello delle Preture, all’Ufficio del Registro, all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Palmi, conservati nella stessa Sezione di Stato di Palmi, il cui archivio ha raggiunto un’estensione di circa due chilometri lineari.

La visita si concluderà con l’esposizione della documentazione bibliografica a cura dei bibliotecari della stessa Casa della Cultura, e la visita gratuita ai musei dell’Istituto comunale.

Per ricordare l’evento è stato inoltre realizzato un podcast a cura dei dipendenti della Sezione di Archivio di Stato Palmi, che si può ascoltare sul canale Spotify “REMEMBER” dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria al seguente link: https://open.spotify.com/episode/5xegrz0LrdoejLyKAw7qU7.