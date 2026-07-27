Strada Provinciale 179, Di Natale: “Un risultato frutto della sinergia istituzionale”

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, e all’ingegner Morrone per il lavoro svolto che ha consentito di intervenire sulla Strada Provinciale 252, rispondendo finalmente a una criticità che da tempo interessava cittadini e automobilisti.

Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale, al Sindaco Francesco Rumanó e all’Assessore Veronica Rigiracciolo, all’Assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Corso che con costanza e senso di responsabilità hanno segnalato questa problematica come una priorità per il territorio, attraverso numerose PEC, incontri istituzionali, sopralluoghi e continue interlocuzioni con gli uffici provinciali e con la Presidenza.

L’intervento realizzato rappresenta un primo passo importante, reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli. È questa la strada da seguire quando si vuole dare risposte concrete ai cittadini.

L’Amministrazione Comunale come è giusto che sia ha inviato richieste formali in Provincia, effettuato sopralluoghi con i tecnici competenti mantenendo una interlocuzione istituzionale che ha accompagnato la programmazione dell’intervento.

I risultati non nascono da iniziative estemporanee o da passerelle politiche, ma da un lavoro serio, costante e condiviso.

La cosa più importante, oggi, è che dopo anni la Strada Provinciale 179 sia finalmente stata sistemata.

È un punto di partenza, un risultato che interessa i cittadini, ed è su questa linea di collaborazione istituzionale che continueremo a lavorare per affrontare le altre criticità del territorio.”