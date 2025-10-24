Strada provinciale 183, Vaccarizzo Albanese e San Cosmo uniti per la sicurezza

Ci sono strade che non collegano soltanto luoghi, ma connettono persone, economie, comunità, identità e turismi.

È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dai Comuni di Vaccarizzo Albanese e San Cosmo Albanese per chiedere alla Provincia di Cosenza un intervento urgente, concreto, immediato sulla Strada Provinciale 183, oggi in condizioni di grave dissesto e unica via di accesso e collegamento tra i due centri arbëreshë, dopo la chiusura per lavori della Provinciale 180.

La sicurezza stradale non è un privilegio ma un diritto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo e questa petizione nasce dal senso civico delle nostre comunità. Insieme al collega Damiano Baffa abbiamo deciso di unire le voci e i cittadini per chiedere ciò che è indispensabile.

E, quindi, una strada sicura, percorribile, degna di un territorio che non vuole rassegnarsi al degrado delle sue infrastrutture. La nostra non è sicuramente una protesta ma un atto di responsabilità civile condivisa.

La raccolta firme, attiva fino al prossimo giovedì 30 ottobre 2025, ha l’obiettivo di sollecitare l’ente sovraordinato e tutti gli altri organi competenti ad avviare i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’intero tratto della SP 183.

Il manto stradale, ormai compromesso, presenta dossi, avvallamenti, buche e assenza di segnaletica, configurando un rischio costante per residenti, pendolari e operatori economici che ogni giorno attraversano la valle tra i due borghi.

Con l’arrivo dell’inverno, le piogge e il gelo rischiano di aggravare ulteriormente la situazione, rendendo urgente un intervento risolutivo.

La petizione può essere sottoscritta presso gli uffici municipali dei rispettivi Comuni.

Ogni firma sottolinea ancora il Primo cittadino è un gesto di partecipazione e appartenenza. È la dimostrazione che anche nelle piccole comunità si può costruire voce comune, senso di solidarietà e capacità di incidere.

La sicurezza delle nostre strade è il primo passo per tenere uniti i paesi e garantire dignità ai cittadini che scelgono di vivere qui.

I due Sindaci chiedono, pertanto, alla Provincia di Cosenza, certi che anche la Regione Calabria si farà carico di sollecitare la questione, di farsi carico con tempestività di un’infrastruttura che, oltre a essere vitale per la mobilità locale, rappresenta un simbolo di connessione tra due comunità sorelle della storica Arberia.

Chiediamo attenzione, ma anche ascolto e collaborazione concludono Pomillo e Baffa perché le strade che uniscono i nostri paesi non possono essere lasciate nell’abbandono: sono la condizione minima per restare, lavorare e continuare a credere nel futuro dei piccoli comuni.