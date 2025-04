Straface “che fine hanno fatto i fondi politiche sociali destinati a servizi socio assistenziali a Corigliano Rossano”

Se, così come sta emergendo, nell’ambito dei Fondi Nazionali per le Politiche Sociali (FNPS) 2023 e dei Fondi Regionali per Politiche Sociali (FRPS) 2024, il Comune di Corigliano – Rossano già ha ricevuto dalla Regione Calabria un milione e 800 mila euro, come mai a fine febbraio 2025 l’Ente non ha ancora liquidato le risorse per 869 mila euro in cui rientrano anche gli accreditamenti per le strutture residenziali socio-assistenziali per minori, anziani, persone con disabilità e centri diurni?

È quanto denuncia la Presidente della Terza Commissione regionale Sanità e attività sociali del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface, facendosi interprete delle diverse segnalazioni giunte da quanti operano nel settore e chiedendo con urgenza l’intervento dell’Autorità di vigilanza del dipartimento regionale competente per fare chiarezza sull’utilizzo dei fondi FNPS e FRDS 2024.

Il vuoto di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche non è mai accettabile per nessuno dei settori, ma quando si tratta di sociale, questa mancanza diventa ancora più odiosa ed intollerabile. Perché di questo si tratta.

Al netto dei disagi che vengono determinati soprattutto sui destinatari ultimi di queste importanti risorse, persone fragili, anziani e famiglie siamo scandisce la Presidente della Terza Commissione di fronte all’ennesimo copione di quest’Amministrazione Comunale: totale assenza di visione e sulla gestione delle risorse e in particolare dei fondi trasferiti da Stato e Regione e di cui nessuno sa nulla; totale incapacità di programmazione, mista ad approssimazione e superficialità al potere.

Chiediamo conclude la Straface che si faccia massima chiarezza su questo ennesimo capitolo del malgoverno Stasi.