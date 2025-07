Straface “con la scomparsa del coriglianese Gennaro Scura la calabria perde un ottimo manager e un galantuomo”

Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore coriglianese Gennaro Scura, figura esemplare sia come manager che come uomo; anzi, un galantuomo.

Ho ancora vivido il ricordo della sua preziosa collaborazione per la rimodulazione del trasporto pubblico locale durante la mia sindacatura alla guida dell’allora Città di Corigliano calabro.

Gennaro Scura ha saputo, con le sue doti imprenditoriali e umane, contribuire a rendere il servizio ancora più efficiente e moderno, sempre attento alle esigenze della comunità.

È quanto fa sapere la Consigliera regionale e comunale Pasqualina Straface nel trasmettere il proprio messaggio di cordoglio alla famiglia Scura.

L’ultimo trentennio di attività di Gennaro Scura ricorda la Consigliera è stato un esempio di lungimiranza e dedizione imprenditoriale.

Sotto la sua guida, l’azienda che trova radici nel territorio coriglianese si è affermata come punto di riferimento nel settore del trasporto, espandendo la propria rete e innovando costantemente. Un viaggiatore, un innovatore, un idealista: doti che sottolinea lo hanno reso una figura esemplare nell’imprenditorialità calabrese.

Oggi il suo valore umano e professionale sono, probabilmente, la più grande eredità che lascia ai cittadini della grande città di Corigliano-Rossano e della Sibaritide: un modello di riferimento per chiunque voglia fare impresa con lungimiranza e mantenendo salde le radici in questa terra.

Mancherà la figura cortese e galante di Gennaro Scura a quanti lo hanno conosciuto, ma ci rincuora conclude Pasqualina Straface che il solco tracciato nel saper fare impresa rimarrà per generazioni.