Straface “il partito democratico dimostra di non saper leggere gli atti del governo”

Ancora una volta il PD calabrese perde una buona occasione per tacere e ci costringe ad assistere ad una farsa tragicomica.

Da ridere, se non ci fosse davvero da piangere per come questa classe dirigente dimostra pedissequamente di non saper leggere nemmeno documenti e atti ufficiali.

Com’è possibile si chiede la Consigliera regionale e presidente della Terza commissione Sanità, Pasqualina Straface che si facciano strafalcioni assurdi rispetto a questioni che, invece, si dovrebbero conoscere bene?

La dichiarazione dello Stato di emergenza sulla rete ospedaliera scandisce viene incontro alle necessità e alle esigenze che il Governatore Occhiuto e Forza Italia hanno prospettato al Governo proprio per rimediare alla catastrofica gestione sanitaria ereditata.

L’attivazione di misure straordinarie che consentano di accelerare tempi e procedure sull’edilizia sanitaria ribadisce e sottolinea non soltanto rappresenta una volontà assunta deliberatamente dalla Regione, ma è uno strumento deliberatamente voluto dal Presidente e Commissario ad acta per la Sanità in Calabria, finalizzato ad attuare quella rivoluzione epocale necessaria a snellire le procedure burocratiche, a svecchiare i progetti dei nuovi ospedali che per quasi venti anni sono rimasti chiusi nei cassetti e a velocizzare i loro tempi di realizzazione.

Se questo è il fallimento conclude Pasqualina Straface vuol dire che il Partito Democratico calabrese è protagonista solitario di un teatro dell’assurdo.