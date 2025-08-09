Straface “opposizione non riesce a leggere statuto”

Qualche giorno fa, Mimmo Bevacqua, Davide Tavernise e Antonio Lo Schiavo si sono resi protagonisti di una conferenza stampa che definire ‘fantozziana’ è poco.

Oggi, con la loro nuova dichiarazione, sembrano addirittura più Filini: il celebre ragioniere amico di Fantozzi che, nonostante indossasse un paio di occhiali con una gradazione evidentemente molto elevata, continuava a brancolare nel buio, manifestando evidente cecità e strampalate difficoltà nel leggere anche poche righe.

L’opposizione di centrosinistra in Calabria dichiara Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia conferma così un’incapacità di interpretare correttamente le norme, trasformando un dibattito istituzionale serio in un episodio comico e poco rispettoso verso i calabresi.

Eppure leggere lo Statuto non dovrebbe essere così complicato. Da Fantozzi al miope Filini.