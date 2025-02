Straface “si sta lavorando per il reparto di medicina dell’ospedale di Cariati e per l’elevazione del PPI a Pronto Soccorso”

L’ospedale di Cariati non solo è aperto, ma funzionante con il Punto di Primo Intervento, il laboratorio analisi, la Radiologia, la RSA medicalizzata, il servizio Dialisi in regime ambulatoriale, con il consultorio familiare e con l’ambulatorio di cardiologia e nefrologia.

È quanto ribadisce il presidente della terza Commissione sanità del Consiglio regionale Pasqualina Straface informando che in vista dell’adozione del nuovo atto aziendale disposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, proseguono come da cronoprogramma i lavori per la realizzazione del reparto di medicina.

Il reparto di medicina continua conterà 20 posti letto che si andranno ad aggiungere a quelli previsti per l’ospedale di Comunità e a quelli della Residenza Sanitaria Assistenziale medicalizzata.

Sempre con l’adozione dell’atto aziendale il Punto di Primo Intervento sarà elevato a Pronto Soccorso. Per Medicina, una volta terminati i lavori aggiunge si procederà con la selezione per il conferimento dell’incarico del primario.

Per quanto riguarda il laboratorio analisi, inserito per volere del Presidente Occhiuto nella rete regionale, si punta a migliorare il servizio attraverso la dotazione di un POCT (Point of Care Testing) uno strumento che consentirà di garantire il servizio per 12 ore anche dopo il 1° marzo con la messa in quiescenza del medico responsabile.