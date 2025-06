Straordinarie celebrazioni per la festa di Sant’Antonio a Messignadi

Nel 110° anniversario dell’arrivo in paese della statua di Sant’Antonio di Padova, la Comunità di Messignadi si prepara a vivere delle celebrazioni religiose e laiche davvero straordinarie.

Il programma complessivo di quest’anno, che proseguirà fino al prossimo 14 giugno con il concerto conclusivo de “I Nomadi”, intende offrire momenti importanti e già divenuti storia condivisa per un intero territorio.

La Parrocchia di San Nicola di Mira guidata dal parroco don Francesco De Felice e il Comitato Festa presieduto da Antonino Barbaro hanno operato in sinergia per la realizzazione dei percorsi spirituale e laico, in linea con il sentire della Comunità locale.

Un cartellone di iniziative ed eventi patrocinato dall’Amministrazione comunale di Oppido Mamertina.

La reliquia di Sant’Antonio

Nella giornata odierna, alle 18.15 presso la Parrocchia di San Nicola di Mira, è previsto l’arrivo della Reliquia di Sant’Antonio di Padova. Un avvenimento straordinario per la comunità di fedeli e per tutta la Calabria.

In seguito alla richiesta presentata lo scorso 27 maggio dalla Parrocchia messignadese al Vicario provinciale dell’Ordine Francescano della città di Padova, volta a ottenere una Reliquia di Sant’Antonio da Padova, con l’approvazione di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Alberti, don Francesco De Felice e il Comitato hanno ricevuto, lo scorso 3 giugno 2025, una risposta positiva da parte dei responsabili padovani.

Il Vicario e il Ministro provinciali dell’Ordine Francescano di Padova hanno motivato la loro benevola decisione affermando che le condizioni per il rilascio di una reliquia di primo grado (ex massa corporis) risultano sostanzialmente soddisfatte dalla lettera inviata dal Comitato, in considerazione dell’ormai secolare culto di Sant’Antonio presente a Messignadi e della viva fede che ne è emersa.

Il programma civile

A coronare le celebrazioni religiose, è stato organizzato un programma di attività laiche di forte richiamo.

Tra gli altri appuntamenti previsti, anche la Grande festa della Tarantella con ospiti vari del 6 giugno, “La Corrida messignadese” il 10 giugno e la sagra dei maccheroni con la carne di capra del 12 giugno.

Gran finale con l’attesissimo concerto de “I Nomadi” il 14 giugno.

Un evento capace di proiettare il piccolo centro di Messignadi nel circuito dei grandi eventi calabresi.