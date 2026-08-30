Straordinario successo di gente per la Notte Bianca di Palmi

Una città piena di gente, musica, colori, artisti e famiglie. Una Palmi viva e partecipe, capace di trasformare per una notte il proprio centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto.

È il bilancio della Notte Bianca di Palmi, andata in scena sabato 29 agosto e organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli “AndreaCogliandroEventi”, che ha fatto registrare uno straordinario successo di gente, con vie e piazze gremite fino a tarda notte.

Un risultato ancora più significativo perché arrivato sul finire dell’estate, quando la stagione degli eventi estivi si avvia ormai alla conclusione e una partecipazione di queste dimensioni non può essere considerata affatto scontata.

E invece Palmi ha risposto con entusiasmo.

Famiglie, bambini, giovani, adulti e tantissimi visitatori hanno riempito il centro cittadino, muovendosi tra le oltre 30 postazioni predisposte lungo il percorso della manifestazione.

Ricchissima e variegata la proposta pensata per il pubblico.

Spettacoli di bolle, giochi di magia, clown, danza aerea, spettacoli di fuoco, giocoleria, caricaturista ed equilibrismo hanno regalato momenti di stupore, divertimento e allegria, coinvolgendo bambini, famiglie e pubblico di ogni età.

A questi si sono aggiunti numerosi appuntamenti musicali e live distribuiti nei diversi punti della città, dando vita a una vera e propria festa diffusa.

L’idea alla base della Notte Bianca è stata infatti quella di non concentrare tutto in un unico luogo, ma di far vivere contemporaneamente strade, piazze e spazi cittadini, offrendo al pubblico la possibilità di passeggiare e trovare continuamente qualcosa da vedere, ascoltare e vivere.

Tra i luoghi maggiormente partecipati della serata, Piazza Primo Maggio, dove uno dei momenti più significativi è stato dedicato allo sport con la presentazione della squadra di pallavolo di Serie A2 Sviluppo Sud.

La squadra è stata accolta dal calore e dagli applausi del numeroso pubblico presente, in un momento che ha unito sport, territorio e senso di appartenenza.

A seguire, spazio alla grande musica con La Combriccola del Blasco, che con l’energia delle canzoni di Vasco Rossi ha coinvolto e fatto cantare la piazza.

Ad arricchire ulteriormente il programma anche le piacevoli voci delle gemelline Chiara e Martina, protagoniste di un’esibizione molto apprezzata.

In Piazza Amendola, il live di El Romantico ha rappresentato un altro degli appuntamenti musicali della Notte Bianca, mentre ulteriori esibizioni live hanno animato anche la Villa Comunale.

Grande movimento lungo via Roma, dove i mercatini hanno accompagnato per tutta la serata il passeggio delle tantissime persone presenti.

Spazio anche alla cultura e all’arte con la mostra di quadri, inserita all’interno di un programma volutamente trasversale e pensato per coinvolgere fasce d’età e interessi differenti.

E ancora artisti, musica, performance e tante altre sorprese hanno accompagnato una lunga notte durante la quale, passeggiando per Palmi, era possibile incontrare continuamente una nuova attrazione.

A rendere ancora più suggestiva la Notte Bianca è stato anche lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che ha regalato al pubblico un momento di grande impatto visivo.

Il cielo di Palmi si è illuminato di luci e colori, mentre tantissime persone hanno rivolto lo sguardo verso l’alto per assistere allo spettacolo.

Ma l’immagine più significativa della serata rimane quella delle strade e delle piazze gremite.

Una partecipazione che acquista ancora maggiore valore considerando il periodo scelto per la manifestazione.

Non nel cuore di luglio e neppure nelle settimane centrali di agosto, tradizionalmente caratterizzate dalla maggiore presenza turistica, ma sul finire della stagione estiva.

La risposta del pubblico dimostra come una proposta ricca e diversificata possa continuare ad attrarre persone e generare movimento anche quando l’estate si avvia verso la conclusione.

La Notte Bianca diventa così anche un esempio concreto di come sia possibile prolungare la stagione degli eventi, offrendo nuove occasioni di socialità e creando, allo stesso tempo, opportunità per il tessuto economico e commerciale cittadino.

La presenza di tantissime persone ha significato locali frequentati, attività aperte, passeggio lungo le vie del centro e una città vissuta pienamente per ore.

Dietro una manifestazione con oltre 30 postazioni e un programma così articolato c’è stato un importante lavoro di progettazione, coordinamento e organizzazione.

La Notte Bianca di Palmi, firmata “AndreaCogliandroEventi”, ha proposto un ricco programma capace di coniugare spettacolo, musica, sport, arte, animazione e intrattenimento, con le diverse proposte distribuite nei punti nevralgici del centro cittadino.

Un format pensato per trasformare Palmi in una grande festa diffusa e permettere a ogni fascia di pubblico di trovare il proprio momento di interesse.

Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti: una città gremita e un continuo flusso di persone tra le diverse postazioni fino a tarda notte.

«Un ringraziamento va a tutti gli artisti e ai professionisti coinvolti, al Comune di Palmi, alle attività commerciali, alle associazioni, agli operatori, alle Forze dell’Ordine, ai volontari e a quanti, ciascuno per il proprio ruolo, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Ma il ringraziamento più grande va alle tantissime persone che hanno scelto di esserci e che, con il loro entusiasmo, hanno reso questa edizione davvero speciale», commenta l’organizzatore Andrea Cogliandro.

Sono state proprio le persone, con la loro presenza e il loro entusiasmo, a trasformare la X edizione della Notte Bianca di Palmi in una grande festa collettiva.

Una formula che ha restituito per una notte l’immagine di una Palmi viva, accogliente, partecipata e capace di attrarre tantissima gente anche sul finire dell’estate.

Una Notte Bianca che si chiude con un bilancio estremamente positivo e con una fotografia che vale più di tante parole: le strade e le piazze di Palmi piene di gente e il cielo illuminato dai fuochi d’artificio.

Una serata da ricordare e uno straordinario successo di gente, che conferma la voglia di vivere la città, incontrarsi e condividere insieme i suoi spazi.

Appuntamento al prossimo anno.