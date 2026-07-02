Straordinario successo per la rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, oltre duecento adesioni in una settimana

Sta riscuotendo uno straordinario successo, in termini di registrazioni, la rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi per creare il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

“Sono oltre duecento spiega l’On. Princi le registrazioni che, in poco più di una settimana, sono state effettuate sul portale dedicato.

Un risultato che testimonia il forte senso di appartenenza alla propria terra e la volontà di mettere a disposizione della Calabria competenze di alto profilo maturate in contesti di eccellenza.

È motivo di grande orgoglio prosegue constatare come tanti professionisti calabresi si distinguano nei più qualificati contesti sanitari nazionali e internazionali.

Si tratta aggiunge l’europarlamentare di dirigenti, medici, chirurghi, biologi, infermieri, ricercatori e altri professionisti sanitari calabresi che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca dislocati in numerose regioni d’Italia, come Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte e Veneto, oltre che all’estero, in Paesi quali Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Irlanda”.

“L’idea di creare uno spazio stabile di confronto in grado di valorizzare questo enorme patrimonio di competenze spiega l’On. Princi nasce dalle numerose sollecitazioni provenienti da tanti giovani che ho seguito negli anni del liceo e che, con dedizione, studio e sacrificio, si sono affermati, diventando professionisti del sistema sanitario in importanti realtà italiane ed estere.

Dopo il lancio della rete, inoltre, anche il Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Giovanni Cuda, ha accolto con favore l’iniziativa, esprimendo la propria disponibilità a collaborare.

Analoga disponibilità è stata manifestata dalla Dott.ssa Tiziana Frittelli, Commissaria Straordinaria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, e dal Dott. Pasquale Veneziano, Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria.

Con il Dott. Veneziano abbiamo inoltre già posto le basi per il coinvolgimento, attraverso la Federazione Nazionale (FNOMCeO), tutti gli Ordini provinciali dei Medici d’Italia, in modo da ampliare ulteriormente la rete e renderla sempre più rappresentativa dell’eccellenza sanitaria calabrese”.

L’obiettivo della rete dei Talenti calabresi per la Sanità è censire, per la prima volta, il capitale umano impegnato fuori regione, al fine di creare sinergie tra i professionisti, valorizzarne le esperienze e favorire la circolazione delle competenze e la condivisione delle migliori pratiche.

La rete, inoltre, continua ad arricchirsi grazie all’adesione di numerosi giovani professionisti. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’ex studente dell’On. Princi, il Dott. Marco Covani, già ricercatore all’Università di Harvard e oggi cardiologo in Svizzera, ha voluto rivolgere, attraverso un videomessaggio pubblicato sui canali social dell’europarlamentare, un invito ai professionisti sanitari calabresi affinché aderiscano all’iniziativa, sottolineando il grande valore della rete.

Per aderire o ricevere maggiori informazioni è possibile compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).