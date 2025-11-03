“Strategie e azioni per la città ecosistemica – Pianificare la mobilità sostenibile per lo spazio pubblico”

Si è svolto, presso Palazzo San Giorgio, il primo incontro sul masterplan – della tre giorni prevista – con un tavolo di lavoro sul tema “Strategie e azioni per la città ecosistemica” e con il focus “Pianificare la mobilità sostenibile per lo spazio pubblico”.

Il tavolo è stato presieduto dall’ecologo urbano Salvador Rueda (incaricato della redazione del Piano per l’accessibilità urbana, lo spazio pubblico e la mobilità attiva) e dall’ing. Francis Cirianni, incaricato per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

Durante l’incontro sono stati illustrati gli obiettivi generali dei Piani, il calendario delle attività e le modalità di collaborazione tra i diversi attori istituzionali.



Al tavolo hanno preso parte, offrendo i propri contributi, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria- Antonino Tramontana; l’avv. Vincenzo Laruffa dell’AdSP – Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ; il presidente dell’Associazione Costruttori Edili Reggini – ANCE Reggio Calabria- arch. Michele Laganà; l’amministratore unico di ATAM S.p.A. avv. Giuseppe Basile e l’ing. Antonella Di Vece per la Struttura Territoriale Calabria di ANAS.

Per l’amministrazione comunale presenti la Dirigente del settore Urbanistica – ing. Ida albanese- e l’EQ, di pianificazione territoriale, arch. Alberto Di Mare.

I lavori sono stati coordinati dall’assessore alla “Città sostenibile e accessibile”, arch. Paolo Malara.

Attraverso una puntuale relazione Salvador Rueda ha descritto e illustrato gli scenari attuali cittadini, rappresentando al tavolo le proposte di superamento delle criticità ma, soprattutto, la nuova “visione” di città.

Si è posta attenzione sulle tematiche della mobilità, della sostenibilità, della prossimità, del contrasto al cambiamento climatico, nonché il tema della rigenerazione urbana che libera spazi sociali e vivibili; in sintesi: una città che pone al centro la qualità del vivere e le persone.

Rueda ha evidenziato, dati tecnici alla mano, come fattivamente la città possa essere significativamente trasformata attraverso piani e interventi strategici (di medio e lungo periodo) che consentono un recupero sostanziale di spazio sociale: pedonalizzando, ad esempio, percorsi attualmente destinati al traffico veicolare, per favorire la nascita e la fruizione di servizi e l’interscambio tra i cittadini.

A tal fine l’ecologo ha dimostrato quanto e come si possa incidere sulla qualità del vivere potenziando e utilizzando il verde urbano per le sue funzioni non meramente connesse alla riqualificazione estetico-urbanistica, ma anche al contrasto dell’inquinamento acustico e atmosferico e all’aumento delle aree ombreggiate per un effetto naturale di “climatizzazione”.

La ripianificazione intelligente del traffico veicolare, sempre al fine di liberare spazi di vivibilità, ha assorbito buona parte dell’intervento di Rueda che ha mostrato le soluzioni praticabili rispetto all’assetto attuale cittadino, alla sua rete ferroviaria ed al sistema di trasporto pubblico.

Il principio guida è quello della città vivibile, declinato in ogni sua forma.

Gli interlocutori (in rappresentanza dei rispettivi organismi o ordini professionali) hanno arricchito attivamente la visione di città tracciata da Rueda offrendo preziosi contributi, ciascuno rispetto al settore rappresentato, a dimostrazione del fatto che il percorso del masterplan è condiviso e partecipato, tanto da renderlo uno strumento coerente e identitario che risponde alle istanze e ai bisogni degli stakeholders del territorio.

Tanti gli spunti di riflessione: dal modello di sviluppo economico a quello dei servizi tecnologici, dal trasporto pubblico alla sanità di prossimità, senza trascurare la valorizzazione delle risorse naturali e quella dei beni immateriali (arte, cultura, tradizioni).



I lavori del tavolo non si sono esauriti con questo incontro calendarizzando un nuovo appuntamento, con gli stessi attori, entro un mese da questa data.

Intanto, la giornata di domani martedì 4 novembre – oltre alla conferenza stampa del mattino (sempre a Palazzo San Giorgio, nella Sala dei Lampadari) prevede un evento formativo e divulgativo (aperto) tra le 14.30 e le 18.00, sempre sul tema “Strategie e azioni per la città ecosistemica – Pianificare la sostenibilità e lo spazio pubblico”.

Sono invitati cittadini, associazioni, comitati, professionisti e qualsiasi altro soggetto interessato ad approfondire la tematica.