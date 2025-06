Struttura abusiva, fuochi d’artificio illegali e armi improprie a Gioia Tauro

Quattro persone denunciate, sanzioni amministrative elevate e decine di veicoli e persone controllate: è questo il bilancio di una serie di attività condotte nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, volte a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della collettività.

Nel corso degli accertamenti, un esercente è stato denunciato per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’uomo aveva installato, senza alcuna autorizzazione, una struttura in acciaio di grandi dimensioni lungo il marciapiede prospiciente la propria attività commerciale.

L’opera impediva il regolare transito dei pedoni e costituiva un potenziale pericolo per l’incolumità dei passanti.

Un’ulteriore denuncia è scattata nei confronti di una donna che, in occasione del rientro del marito da un periodo di detenzione, ha esploso sei batterie di fuochi d’artificio in una stretta via del centro abitato, senza alcuna autorizzazione.

Alla scena hanno assistito circa cinquanta persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine, e l’evento è stato accompagnato dall’esposizione di uno striscione celebrativo. I fuochi, accesi a breve distanza da case e veicoli in sosta, hanno creato una situazione di grave pericolo per i presenti e per i residenti.

I militari hanno inoltre denunciato un giovane trovato alla guida di un’autovettura sul lungomare cittadino, al cui interno sono stati rinvenuti un bastone artigianale in legno duro lungo circa 50 cm e un passamontagna.

Gli oggetti, ritenuti potenzialmente pericolosi, sono stati sequestrati in quanto compatibili con un possibile utilizzo per finalità illecite.

Infine, un quarto soggetto è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Per lui è scattata una denuncia per evasione.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno elevato sanzioni nei confronti di due automobilisti per irregolarità nei documenti di guida e multato un altro giovane per guida in stato di ebbrezza: il suo tasso alcolemico, rilevato tramite alcol test, era pari a 0,53 grammi per litro.

Complessivamente, sono stati controllati 35 veicoli e identificate 134 persone. L’attività si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza urbana e del rispetto della legalità, per garantire ai cittadini una serena convivenza civile.

Si ricorda che tutte le persone denunciate sono da ritenersi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.