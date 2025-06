Studenti dell’Ipalbtur “Trecroci” in mobilità Erasmus Plus tra Istanbul e Atene

Proseguono le attività di mobilità internazionale per gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. Tra le più recenti iniziative, le visite realizzate a Istanbul e Atene nell’ambito del programma Erasmus Plus hanno coinvolto gruppi di studenti in un percorso formativo all’estero, finalizzato allo sviluppo di competenze linguistiche e professionali.

Nel corso delle esperienze, gli studenti hanno partecipato a laboratori condivisi con coetanei di istituti partner, dedicati alla preparazione di piatti tipici della tradizione gastronomica turca, greca e italiana. L’obiettivo principale è stato il potenziamento delle abilità nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità, con particolare attenzione allo scambio interculturale.

Le attività didattiche sono state affiancate da momenti dedicati alla conoscenza del patrimonio storico e culturale delle due città. Tra i luoghi visitati, la Moschea di Santa Sofia a Istanbul e l’Acropoli di Atene, tappe significative di un programma che ha combinato formazione professionale e approfondimento culturale.

Il progetto si inserisce tra le azioni previste dall’Istituto per ampliare l’offerta formativa e promuovere una visione europea dell’istruzione, in linea con le finalità di Erasmus Plus.