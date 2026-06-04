Studenti “doganieri per un giorno” all’aeroporto di Lamezia, si chiude il progetto sulla legalità

Un giorno da protagonisti all’aeroporto di Lamezia Terme, tra controlli ai passeggeri e merci: è stata questa l’esperienza conclusiva vissuta da un gruppo di studenti della provincia.

I ragazzi, accompagnati dal personale ADM dell’aeroporto di Lamezia Terme, sede del Distaccamento locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme al dirigente Pierpaolo Trapuzzano, ed ai militari della Guardia di Finanza, coordinati dal Ten. Greta Dell’Anna, hanno preso parte all’iniziativa “Doganiere per un giorno”, osservando da vicino le attività operative svolte nello scalo calabrese. Un’immersione concreta nel lavoro quotidiano dei funzionari ADM, impegnati nel contrastare l’ingresso di merci illegali o pericolose e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

L’esperienza è stata riservata agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Vittorio De Seta” di Sellia Marina-Soveria Simeri e dell’IIS “Rita Levi Montalcini” di Sersale risultati vincitori del concorso collegato al progetto “Lo Stato, i Cittadini e gli Studenti” e premiati nei giorni scorsi presso la Prefettura di Catanzaro dal Prefetto Castrese De Rosa.

Il percorso si inserisce nell’ambito del progetto promosso dall’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro in collaborazione con Prefettura, Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Catanzaro e Forze dell’Ordine.

Al centro dell’iniziativa, il tema della contraffazione, affrontato attraverso incontri nelle scuole che hanno coinvolto le classi terminali degli istituti secondari di primo e secondo grado della provincia.

Durante questi momenti formativi, gli studenti sono stati invitati a riflettere sui rischi legati all’acquisto di prodotti falsi e sulle conseguenze del cosiddetto “mercato del falso”, sia sotto il profilo economico che per la salute e la sicurezza.

La visita all’aeroporto ha così rappresentato il momento più concreto e significativo dell’intero progetto: un’occasione per toccare con mano il ruolo delle istituzioni e comprendere come il rispetto delle regole contribuisca alla tutela della collettività.

L’iniziativa si inserisce, tra l’altro, nell’ambito del progetto “Educazione alla Legalità Economica”, promosso con il Protocollo d’intesa, stipulato il 19 settembre 2024, dal Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzato a diffondere tra i più giovani la cultura della legalità, in particolare sotto il profilo economico-finanziario