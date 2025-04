Studenti in prima linea per il Made in Italy, grande partecipazione all’evento speciale del Liceo Lombardi – Satriani di Mesoraca

Nel pomeriggio del 15 aprile, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, presso il liceo “Raffaele Lombardi – Satriani” sezione di Mesoraca in provincia di Crotone, si è svolta la manifestazione “Made in Italy: Il Cuore della Nostra Cultura”.

L’iniziativa si è aperta con un incontro in auditorium alla presenza delle figure istituzionali del territorio e degli imprenditori locali; dopo i saluti istituzionali di rito, la Ds, prof.ssa Antonella Parisi, ha illustrato in modo dettagliato l’importanza dell’identità culturale, delle tradizioni e della creatività italiana nel mondo.

L’eccellenza italiana, come ha ribadito la Ds, in tutto ciò che comporta innovazione progettuale, originalità espressiva e senso estetico da sempre costituisce una certezza indiscutibile e riconosciuta da tutti nel mondo.

Per preservare tale prerogativa, il percorso di studi del Made in Italy, che nella provincia di Crotone è stato affidato al liceo “Lombardi – Satriani”, rappresenta un veicolo di trasmissione di saperi ed eredità territoriale di forte valenza formativa.

Gli studenti della classe I sez. F – indirizzo Made in Italy, hanno in tale contesto progettato e proposto all’uditorio due start-up innovative, ispirandosi alle caratteristiche della propria terra, senza trascurare l’attenzione per sostenibilità e ambiente in due settori strategici per il Made in Italy: ambito agroalimentare e moda di qualità.

Le due proposte “AgriTecBioNova” e “La Rosa Aurea” sono state rispettivamente presentate dagli studenti Mariateresa Paterino, Gabriel Segreto e Carla Miletta.

I discenti hanno partecipato con entusiasmo e interesse alle attività didattiche finalizzate a costruire percorsi innovativi per il futuro di un’intera comunità, dimostrando quanto gli stimoli adeguati possano far sortire nuove idee e possibilità di sviluppo.

Gli elaborati in questione sono stati realizzati durante laboratori di didattica attiva coordinati dal prof. Romano Pesavento, docente di Diritto ed Economia e dalla prof.ssa Eloise Tesoriere, docente di Sostegno.

Durante l’incontro culturale, con il prof. Francesco Grano in qualità di intervistatore e moderatore, gli imprenditori locali hanno raccontato la loro storia e gli aspetti peculiari dei loro prodotti; due studentesse, Gaia Lavigna e Francesca Falbo, hanno allietato i presenti con due brani musicali rappresentativi dell’italianità: “L’italiano” di Toto Cutugno e “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

L’intero istituto, gremito di visitatori, è stato allestito e decorato appositamente con il prezioso contributo di molti studenti del liceo; alcuni dei quali impegnati anche nel ruolo di “cicerone” delle arti e dei mestieri tipiche della nostra area.

A suggello di un percorso così emozionante nei locali è stata ospitata anche una mostra fotografica sull’arte del territorio; una mostra su antichi e nuovi mestieri, con strumenti del passato e contenuti digitali (si ringrazia il sig. Franco Spartano) e una fiera agro-alimentare con degustazione di prodotti tipici

Si ringraziano tutti gli operatori economici del territorio che hanno contribuito con la loro testimonianza e presenza ad arricchire di contenuti la giornata:

Azienda Agricola Tesoriere Roberto; Azienda Agricola Scalise; Salumificio Lavigna; Azienda Agricola Elisabetta Brittelli; Birra Gladium; Apicoltura Mirabelli; Pastificio Astorino.

Si ringraziano i docenti che hanno seguito e curato l’evento:

Francesca Carvelli, Manuela Muratgia, Petronilla Esposito, Daniela Miletta, Aldo Falbo, Carmine Mangano, Isabella Rizzo, Emanuela Cosco.

prof.ssa Debora Cavarretta