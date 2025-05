Studenti pronti a scoprire le tradizioni e una storia indimenticabile, presentato il IV memorial “Così è la vita”

Emozionati e pronti a mettere nero su bianco i loro pensieri scoprendo le tradizioni e la storia dei loro avi, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro- Don Bosco” di Pellaro che, questa mattina, hanno ufficialmente dato il via alla quarta edizione del Premio “Così è la vita” – Memorial Peppe Stellittano.

In un’Aula magna gremita, a presentare il concorso di poesia dialettale il leader dei “Kalavrìa” Nino Stellittano promotore dell’iniziativa sposata sin da subito, dalla scuola reggina magistralmente guidata dalla dirigente Eva Raffaella Maria Nicolò e che vede la collaborazione della Casa editrice “Città del Sole”, del Kiwanis Club Reggio Calabria, dei Kalavrìa e della Pro Loco Reggio Sud.

“Questo è un appuntamento importante per tutta la comunità scolastica e pellarese nel quale gli studenti si cimentano non solo con elaborati letterari, ma grazie al concorso, incontrano, conoscono, scoprono le tradizioni del luogo in cui vivono afferma la dirigente scolastica Eva Nicolò.

La nostra scuola è sempre vicina al territorio soprattutto, alle famiglie perchè l’educazione è una questione che non si può affrontare se non con una corresponsabilità educativa forte, una condivisione di valori, obiettivi, di un percorso che va a tracciarsi sui nostri ragazzi. Scuola e famiglia devono camminare sempre dalla stessa parte supportando gli uni con gli altri”.

Pienamente d’accordo la presidente della Pro Loco Reggio Sud Concetta Romeo e il presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria Antonino Battaglia felice “di sostenere il percorso formativo e culturale dei giovani studenti con borse di studio finanziate dai membri dell’organizzazione no profit che si impegna quotidianamente, a perseguire concrete opere e programmi al servizio della comunità”.

“Anche quest’anno, Città del Sole è presente ad un concorso che consente di scoprire brillanti talenti afferma l’editore Franco Arcidiaco.

All’inizio non pensavamo che ragazzi di questa età potessero produrre poesie così profonde, belle e invece, in queste edizioni, abbiamo raccolto un buon materiale tant’è che a fine anno, produrremo un’antologia con i migliori elaborati.

In questa edizione, ci sarà anche il Premio di cultura popolare Pasquino Crupi e il Premio alla memoria Tina Ventura e Nuccia Stellittano, prematuramente scomparse, donne che si sono contraddistinte nell’ambito culturale ed educativo”.

Entusiasta e pronto a regalare una serata indimenticabile, venerdì 30 Maggio, con un live dei Kalavrìa, il leader Nino Stellittano che non può che ricordare il papà: “Peppe era un artigiano della parola, un paroliere raffinato, socio fondatore e presidente onorario dei Kalavrìa e il suo lavoro, i suoi scritti, la sua arte non poteva morire.

Insieme all’amico fraterno Gigi Miseferi che presenterà l’evento conclusivo di venerdì presso il cortile della scuola Cassiodoro – Don Bosco, live aperto a tutta la cittadinanza, ripercorreremo un passato indimenticabile tra musica e parole”.