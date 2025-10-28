Studio54Network compie 40 anni: grande festa con un super live show e street food a Locri

Locri (RC), 28 ottobre 2015 – Tutto pronto a Locri per uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: la grande festa dei 40 anni di Studio54network. Appuntamento con ingresso gratuito nel pieno centro di Locri, con il coinvolgimento di Piazza dei Martiri e dei 2 corsi adiacenti, resi pedonali per l’evento. Un traguardo importante che sarà celebrato con un 54Live unico, un grande spettacolo che racconterà quarant’anni di musica, radio e successi, attraverso i protagonisti che hanno segnato quattro decenni di storia musicale.

UN VIAGGIO NELLA MUSICA DI QUATTRO DECENNI

Dagli anni ’80 fino ai Top Player di oggi, il 54Live sarà un vero viaggio nel tempo, con una lineup d’eccezione che vedrà alternarsi sul palco: Alberto Camerini, Viola Valentino, Francesco Baccini, Silvia Mezzanotte, Regina, Ruly Rodriguez (Tacabrò), Sugarfree, Marco Carta, Moreno, Vale Lambo, Nigra, Carboidrati, Cioffi & Mar Lucas, Samurai Jay, Marataro e Daring. Un cast straordinario per un evento che riunisce i protagonisti delle Top Ten radiofoniche di quattro generazioni, pronti a far rivivere al pubblico i più grandi successi della musica italiana e internazionale

LOCRI IN FESTA: SPETTACOLO, MUSICA E STREET FOOD

Appuntamento dalle già dal pomeriggio, con la Radiovisione, i racconti, le testimoniaze, la torta e lo streetfood. Dalle 19 lo spettacolo, con Locri si trasformerà così in un grande palco a cielo aperto, con un allestimento scenografico di altissimo livello e una produzione tecnica ed artistica firmata Studio54network. Per l’occasione sarà allestita anche una super area street food, dove sarà possibile gustare specialità locali e nazionali, rendendo la festa un’esperienza completa di musica, gusto e divertimento.

ACCESSIBILITÀ E VIABILITÀ

Per agevolare l’afflusso del pubblico da tutta la regione, è prevista l’apertura straordinaria della Superstrada Jonio–Tirreno, facilitando l’accesso a Locri per tutti coloro che vorranno partecipare a questo grande evento.

UNA RADIO, QUARANT’ANNI DI STORIA

Quarantanni di Studio54network sono stati quaranta anni di idee, programmazione, entusiasmo, energia, sogni e perseveranza, per una realtà nata e cresciuta in Calabria, realizzando un progetto partito proprio dai banchi di scuola, da un sogno di giovani liceali. E festeggiarli, i quarantanni, rappresenterà aver concretizzato un’idea, aver creato un’impresa che potesse parlare un linguaggio diverso, potesse esprimere le capacità professionali ed artistiche di ognuno, potesse creare lavoro. Dal 1985 ad oggi,



Studio54network ha accompagnato milioni di ascoltatori con la sua musica, i suoi programmi e i suoi eventi live. E sarà proprio questa festa a ringraziare il pubblico, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito a costruire una delle realtà radiofoniche più longeve e amate del Sud Italia.