Successo per il ReP Digital Talks di Rosarno: protagonisti digitale, agricoltura e territorio

Si è concluso con grande successo il secondo appuntamento del ciclo ReP Digital Talks, trasmesso in diretta streaming dagli studi di Radio Freccia Rosarno nell’ambito del Progetto “Reciprocità e Protagonismo”, promosso da CIOFS/FP Calabria ETS, ARCES, CIOFS Scuola ETS e selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

Dopo il primo incontro online dedicato all’area di Soverato, l’iniziativa ha fatto tappa a Rosarno con il talk dal titolo “Coltivare futuro: storie digitali dalla terra alla rete”, un evento che ha messo in dialogo mondi apparentemente distanti, come quello dell’agricoltura e del digitale, dimostrando quanto siano invece oggi profondamente interconnessi.

L’incontro, il sesto dei Seminari Informativi del Progetto ReP, ha rappresentato un importante momento di confronto e scambio tra discenti, professionisti del settore, content creator e rappresentanti del territorio, tutti uniti dal desiderio di raccontare e condividere storie di cambiamento, crescita e innovazione.

Il talk ha offerto uno spazio autentico e stimolante per riflettere sul ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo delle aree rurali e nelle nuove forme di imprenditoria agricola.

Tra testimonianze di giovani agricoltori, esperienze imprenditoriali locali e visioni innovative sulla valorizzazione del territorio, l’evento ha dimostrato come le nuove tecnologie possano diventare uno strumento chiave per costruire comunità resilienti, promuovere interconnessioni e attivare nuove economie sostenibili.

Nel corso della diretta streaming, moderata dalla giornalista Lorena Pallotta, sono intervenuti Maria Rosaria Giovinazzo, tutor didattico Progetto ReP, Elisa Ciancio, discente Progetto ReP, Diego Suraci, direttore Confagricoltura di Reggio Calabria, Raffaele Galimi, content creator Calabria Food Official, e Giovanna Frisina, imprenditrice azienda agricola “Le terre di Zoè”.

Il Progetto “Reciprocità e Protagonismo” si conferma, dunque, un laboratorio dinamico di partecipazione attiva, capace di dare voce alle energie più vive dei territori, promuovendo un racconto positivo del Sud Italia e contribuendo concretamente alla formazione digitale orientata al lavoro.

In riferimento a quest’ultimo aspetto, in quasi due anni di azione progettuale, stati formati ben 150 partecipanti nei territori di Reggio Calabria, Rosarno e Soverato, tutti disoccupati tra i 34 e i 50 anni.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ciofsfpcalabria.it/progettorep e consultare i canali social “Progetto ReP”.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta.

Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità.

L’obiettivo è valutare l’impatto dei progetti formativi sostenuti e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali.

Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it