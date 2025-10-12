Successo per il X congresso “Medicina del Dolore”

Villa San Giovanni, 12 ottobre 2025 – Si è svolto con successo il X congresso “Medicina del Dolore” che ha avuto luogo nella giornata di ieri, sabato 11 ottobre, presso la Fortezza Santa Trada, a Villa San Giovanni.

Un Simposio focalizzato sulla medicina rigenerativa che ha visto la nutrita partecipazione di medici calabresi e non solo.

Durante il congresso 30 relatori hanno discusso in merito all’applicazione delle cellule staminali in diversi campi, dalla neurochirurgia alla neurologia, dall’ortopedia fino a quello vascolare. Un esempio trattato è stato infatti quello dell’utilizzo delle cellule staminali per curare lo scompenso cardiaco.

Grande soddisfazione per gli oltre 150 partecipanti accorsi da tutta la regione, è stata espressa dal dott. Francesco Monea, responsabile scientifico del convegno, che per il X anno mira alla formazione del personale medico.

“Credo che la medicina rigenerativa sarà il futuro della medicina: un futuro non molto lontano – ha affermato Monea.